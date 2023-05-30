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https://sputnikarabic.ae/20230530/مسؤول-تونسي-5-آلاف-سيارة-كهربائية-تتجول-في-شوارع-تونس-بحلول-2025-1077587849.html
مسؤول تونسي: 5 آلاف سيارة كهربائية تتجول في شوارع تونس بحلول 2025
مسؤول تونسي: 5 آلاف سيارة كهربائية تتجول في شوارع تونس بحلول 2025
أكد مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد الحميد القنوني كاهية، أن بلاده تستهدف أن وجود 5 آلاف سيارة في شوارع تونس بحلول العام 2025. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T14:38+0000
2023-05-30T14:38+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية، قال كاهية: "تم وضع هدف يتمثل في 5 الاف سيارة كهربائية في 2025 في تونس منها ألف سيارة في الأسطول العمومي و4 آلاف أخرى في الأسطول الخاص".وكشف مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عن منحة قدرها 10 آلاف دينار، يتم من خلالها تقليص كلفة السيارة الكهربائية، ويتم منحها "عن كل سيارة كهربائية من قبل صندوق الانتقال الطاقي يبدأ تفعيلها حالا".ولفت إلى أن الدولة ستقوم بـ "تركيز شبكة الشحن على كامل تراب الجمهورية"، مشيرا إلى أنها "انطلقت بـ60 نقطة شحن عمومي ونقاط أخرى بالمساحات التجارية الكبرى".وأشار المسؤول المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل إلى أن "تونس انطلقت في العمل على مشروع التنقلات الكهربائية منذ سنة 2017 وتم اعتماد عديد المقترحات في قوانين المالية لسنوات 2018 وما يليها فضلا عن تضمينها في قوانين خاصة".
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مسؤول تونسي: 5 آلاف سيارة كهربائية تتجول في شوارع تونس بحلول 2025

14:38 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / HECTOR RETAMALسيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين
سيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / HECTOR RETAMAL
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أكد مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد الحميد القنوني كاهية، أن بلاده تستهدف أن وجود 5 آلاف سيارة في شوارع تونس بحلول العام 2025.
ووفقا لتصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية، قال كاهية: "تم وضع هدف يتمثل في 5 الاف سيارة كهربائية في 2025 في تونس منها ألف سيارة في الأسطول العمومي و4 آلاف أخرى في الأسطول الخاص".
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13 فبراير 2022, 14:28 GMT
وكشف مدير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عن منحة قدرها 10 آلاف دينار، يتم من خلالها تقليص كلفة السيارة الكهربائية، ويتم منحها "عن كل سيارة كهربائية من قبل صندوق الانتقال الطاقي يبدأ تفعيلها حالا".
ولفت إلى أن الدولة ستقوم بـ "تركيز شبكة الشحن على كامل تراب الجمهورية"، مشيرا إلى أنها "انطلقت بـ60 نقطة شحن عمومي ونقاط أخرى بالمساحات التجارية الكبرى".

وقال: "سيتم الانطلاق في إنجاز مشاريع نموذجية لتركيز متطلبات السيارة الكهربائية بكل من بنزرت وصفاقس وجربة في مرحلة أولى، ستمكن من اعداد برنامج لتنمية القدرات الفنية التونسية في مجال السيارات الكهربائية بالجامعات ومراكز التكوين المهني".

وأشار المسؤول المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل إلى أن "تونس انطلقت في العمل على مشروع التنقلات الكهربائية منذ سنة 2017 وتم اعتماد عديد المقترحات في قوانين المالية لسنوات 2018 وما يليها فضلا عن تضمينها في قوانين خاصة".
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