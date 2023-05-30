https://sputnikarabic.ae/20230530/مصدر-إيراني-يعلن-التوصل-لتفاهم-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-بشأن-موقع-شهد-تحقيقا-بسبب-جزيئات-يورانيوم-1077568638.html
مصدر إيراني يعلن التوصل لتفاهم مع وكالة الطاقة الذرية بشأن موقع شهد تحقيقا بسبب جزيئات يورانيوم
مصدر إيراني يعلن التوصل لتفاهم مع وكالة الطاقة الذرية بشأن موقع شهد تحقيقا بسبب جزيئات يورانيوم
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، حل قضية موقع "آباده" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T07:36+0000
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ونقلت وکالة "مهر" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله إنه "خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم حل موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف، باسم موقع آباده".وأكد المصدر، أنه "تم حل إدعاء الوكالة الدولية الخاص، بقضية اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، بعد أن قدّمت إيران توضيحات تقنية حول الموضوع"، مشيرا إلى أن "هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230524/الطاقة-الذرية-الإيرانية-تنفي-إنشاء-موقع-نووي-في-جبال-زاغروس-وتؤكد-أنها-افتراءات-إسرائيلية-1077372932.html
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مصدر إيراني يعلن التوصل لتفاهم مع وكالة الطاقة الذرية بشأن موقع شهد تحقيقا بسبب جزيئات يورانيوم
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، حل قضية موقع "آباده" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وکالة
"مهر" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله إنه "خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم حل موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف، باسم موقع آباده".
وأكد المصدر، أنه "تم حل إدعاء الوكالة الدولية الخاص، بقضية اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، بعد أن قدّمت إيران توضيحات تقنية حول الموضوع"، مشيرا إلى أن "هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق
.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.