https://sputnikarabic.ae/20230530/مقتل-16-شخصا-وإصابة-العشرات-في-عطلة-نهاية-الأسبوع-بالولايات-المتحدة-1077566483.html
مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات في عطلة نهاية الأسبوع بالولايات المتحدة
مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات في عطلة نهاية الأسبوع بالولايات المتحدة
قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا بالرصاص وأصيب العشرات بجروح في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عطلة "يوم الذكرى". 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T04:33+0000
2023-05-30T04:33+0000
2023-05-30T05:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل أشخاص
إطلاق نار في شيكاغو
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يوم الذكرى (Memorial Day) هو عيد وطني يحتفل به في الولايات المتحدة، ويُصادف آخر يوم اثنين في شهر مايو، ويُعد هذا اليوم فرصة لتكريم الرجال والنساء الذين قدموا حياتهم أثناء خدمتهم في الجيش الأمريكي. في السابق، كان يُعرف بـ "يوم الوسام" وظهر بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وفي عام 1971 تم تحويله إلى عطلة رسمية فيدرالية.وخلال يوم الذكرى أمس الاثنين في الولايات المتحدة وقعت حالات عنف باستخدام السلاح في الشواطئ والمدارس الثانوية، وأثناء مسيرات الدراجات النارية ومن بين مواقع أخرى عبر ثماني ولايات على الأقل.وفي شيكاغو أمس وقع ما مجموعه 37 شخصا ضحية لعمليات إطلاق نار بين قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو الأمريكية، حيث قتل تسعة وأصيب 28 آخرون.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار التي تحدث في أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230529/تسعة-قتلى-و28-جريحا-في-عمليات-إطلاق-نار-شيكاغو-خلال-عطلة-نهاية-الأسبوع-1077529920.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, إطلاق نار في شيكاغو
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, إطلاق نار في شيكاغو
مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات في عطلة نهاية الأسبوع بالولايات المتحدة
04:33 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 05:09 GMT 30.05.2023) تابعنا عبر
قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا بالرصاص وأصيب العشرات بجروح في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عطلة "يوم الذكرى".
يوم الذكرى (Memorial Day) هو عيد وطني يحتفل به في الولايات المتحدة، ويُصادف آخر يوم اثنين في شهر مايو، ويُعد هذا اليوم فرصة لتكريم الرجال والنساء الذين قدموا حياتهم أثناء خدمتهم في الجيش الأمريكي. في السابق، كان يُعرف بـ "يوم الوسام" وظهر بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وفي عام 1971 تم تحويله إلى عطلة رسمية فيدرالية.
وخلال يوم الذكرى أمس الاثنين في الولايات المتحدة وقعت حالات عنف باستخدام السلاح
في الشواطئ والمدارس الثانوية، وأثناء مسيرات الدراجات النارية ومن بين مواقع أخرى عبر ثماني ولايات على الأقل.
وفي شيكاغو أمس وقع ما مجموعه 37 شخصا
ضحية لعمليات إطلاق نار بين قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع في شيكاغو الأمريكية، حيث قتل تسعة وأصيب 28 آخرون.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار التي تحدث في أنحاء البلاد.