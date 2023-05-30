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https://sputnikarabic.ae/20230530/ملك-الأردن-يوجه-رسالة-إلى-أردوغان-بعد-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-1077595790.html
ملك الأردن يوجه رسالة إلى أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية
ملك الأردن يوجه رسالة إلى أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T19:52+0000
2023-05-30T19:52+0000
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جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين عبد الله الثاني وأردوغان، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنه أعرب عن تمنياته للرئيس التركي بالتوفيق في المرحلة المقبلة.وأعرب ملك الأردن حرصه على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مؤكدا على عمق العلاقات بينهما.ولفتت الوكالة إلى أن الزعيمين أكدا ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.يذكر أن أردوغان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بأكثر من 52 في المئة من الأصوات، متفوقا على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو.
https://sputnikarabic.ae/20230530/أردوغان-يؤكد-عمله-على-الاستقرار-في-تركيا-والمنطقة-1077583905.html
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أخبار الأردن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار الأردن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

ملك الأردن يوجه رسالة إلى أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

19:52 GMT 30.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين عبد الله الثاني وأردوغان، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أنه أعرب عن تمنياته للرئيس التركي بالتوفيق في المرحلة المقبلة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
أردوغان يؤكد عمله على الاستقرار في تركيا والمنطقة
12:44 GMT
وأعرب ملك الأردن حرصه على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مؤكدا على عمق العلاقات بينهما.
ولفتت الوكالة إلى أن الزعيمين أكدا ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.
يذكر أن أردوغان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بأكثر من 52 في المئة من الأصوات، متفوقا على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو.
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