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https://sputnikarabic.ae/20230530/نائب-لبناني-نحن-في-مرحلة-الإخراج-لتظهير-الاتفاق-على-مرشح-لرئاسة-الجمهورية-1077579564.html
نائب لبناني: نحن في مرحلة الإخراج لتظهير الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية
نائب لبناني: نحن في مرحلة الإخراج لتظهير الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية
قال جورج عطالله، نائب في البرلمان اللبناني وعضو تكتل "لبنان القوي"، إن الاتفاق على مشرح لرئاسة الجمهورية ينطلق إذا جاز التعبير من تفاهم مسيحي محتضن بتفاهم وطني... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T10:14+0000
2023-05-30T10:14+0000
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وأضاف عطالله لوكالة "سبوتنيك": "من الأساس نرى أنه لا يمكن الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالتوافق نظرًا لأوضاع البلد من ناحية ونظرًا لتشكيلة المجلس النيابي وكل فريق ليس لديه الأكثرية، ومن ناحية ثانية الاتفاق إذا جاز التعبير صحيح أنه ينطلق من تفاهم بين الأحزاب المسيحية الأساسية ولكن أيضأ لديه طابع وطني لأنه يوجد جزء من المعارضة أو الكتل التغييرية أو المستقلة ليسوا مسيحيين".وفيما يتعلق بالتفاهم، أشار إلى أنه "مع القوى نحن كنا في حوار مع كل كتلة وكل حزب على حدى، بمعنى أنه كان لدينا تقاطع مع حزب "الكتائب" ومع قسم من التغييريين وتقاطع مع نواب مستقلين ومع "القوات اللبنانية" والعمل على الإخراج لإظهار التقاطع بين كل القوى، وتظهير الاتفاق على الاسم والبرنامج، عمليًا نحن اليوم بمرحلة الإخراج لتظهير الاتفاق".وحول اسم المرشح، قال عطالله إن "الوزير السابق جهاد أزعور هو اسم من الأسماء المقبولة، انطلقنا من تقاطعات عندما كان يطرح علينا أي اسم، والتقاطعات أظهرت أسماء معينة من ضمنها الوزير السابق أزعور، وهو وغيره يحوز على نسبة مقبولة كبيرة من القبول عند الأحزاب".وتابع: "اليوم بمرحلة حسم الاسم والإخراج وكيفية التصرف في حال تمت الدعوة لجلسة انتخاب أو حتى في حال لم تتم الدعوة من قبل رئيس المجلس النيابي لجلسة انتخاب".وشدد عطالله على أن "المرشح الذي نطرحه ليس مرشح تحدي، ونعتبر أن مرشحي التحدي سقطوا لذلك يجب العمل على إنجاز هذا التفاهم مع كل القوى بمن فيهم الثنائي الشيعي، ولكن إذا كان هناك رفض لهذا التفاهم فلتكن العملية الديمقراطية داخل المجلس النيابي والذي ينال على أكثرية الأصوات ينتخب رئيس وبالتالي نكون كلنا جميعه، لنباشر بمشروع الإنقاذ المطلوب في البلد".
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لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب لبناني: نحن في مرحلة الإخراج لتظهير الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية

10:14 GMT 30.05.2023
© AP Photo / Hussein Mallaعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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حصري
قال جورج عطالله، نائب في البرلمان اللبناني وعضو تكتل "لبنان القوي"، إن الاتفاق على مشرح لرئاسة الجمهورية ينطلق إذا جاز التعبير من تفاهم مسيحي محتضن بتفاهم وطني للوصول إلى إجماع وطني إذا أمكن.
وأضاف عطالله لوكالة "سبوتنيك": "من الأساس نرى أنه لا يمكن الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالتوافق نظرًا لأوضاع البلد من ناحية ونظرًا لتشكيلة المجلس النيابي وكل فريق ليس لديه الأكثرية، ومن ناحية ثانية الاتفاق إذا جاز التعبير صحيح أنه ينطلق من تفاهم بين الأحزاب المسيحية الأساسية ولكن أيضأ لديه طابع وطني لأنه يوجد جزء من المعارضة أو الكتل التغييرية أو المستقلة ليسوا مسيحيين".
وفيما يتعلق بالتفاهم، أشار إلى أنه "مع القوى نحن كنا في حوار مع كل كتلة وكل حزب على حدى، بمعنى أنه كان لدينا تقاطع مع حزب "الكتائب" ومع قسم من التغييريين وتقاطع مع نواب مستقلين ومع "القوات اللبنانية" والعمل على الإخراج لإظهار التقاطع بين كل القوى، وتظهير الاتفاق على الاسم والبرنامج، عمليًا نحن اليوم بمرحلة الإخراج لتظهير الاتفاق".
وحول اسم المرشح، قال عطالله إن "الوزير السابق جهاد أزعور هو اسم من الأسماء المقبولة، انطلقنا من تقاطعات عندما كان يطرح علينا أي اسم، والتقاطعات أظهرت أسماء معينة من ضمنها الوزير السابق أزعور، وهو وغيره يحوز على نسبة مقبولة كبيرة من القبول عند الأحزاب".
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وتابع: "اليوم بمرحلة حسم الاسم والإخراج وكيفية التصرف في حال تمت الدعوة لجلسة انتخاب أو حتى في حال لم تتم الدعوة من قبل رئيس المجلس النيابي لجلسة انتخاب".

وأوضح: "نحن في مرحلة الاتفاق على تصور موحد ومشترك للمواقف، ومن ناحية ثانية لا يمكن لرئيس المجلس يدّعي الحرص على انتخاب رئيس وضرورة السرعة في الانتخابات أن يمتنع عن دعوة المجلس لجلسة انتخاب".

وشدد عطالله على أن "المرشح الذي نطرحه ليس مرشح تحدي، ونعتبر أن مرشحي التحدي سقطوا لذلك يجب العمل على إنجاز هذا التفاهم مع كل القوى بمن فيهم الثنائي الشيعي، ولكن إذا كان هناك رفض لهذا التفاهم فلتكن العملية الديمقراطية داخل المجلس النيابي والذي ينال على أكثرية الأصوات ينتخب رئيس وبالتالي نكون كلنا جميعه، لنباشر بمشروع الإنقاذ المطلوب في البلد".
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