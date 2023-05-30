https://sputnikarabic.ae/20230530/وزارة-الخارجية-الليبية-تدين-اقتحام-سفارتها-في-الخرطوم-ونهب-محتوياتها-1077581381.html

وزارة الخارجية الليبية تدين اقتحام سفارتها في الخرطوم ونهب محتوياتها

وزارة الخارجية الليبية تدين اقتحام سفارتها في الخرطوم ونهب محتوياتها

أدانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، "اقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم ونهب محتوياته"، مجددةً إدانتها "للاعتداءات... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T11:16+0000

2023-05-30T11:16+0000

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ووفقا للبيان الذي نشره موقع "الوسط" الليبي، فقد وصفت الخارجية الليبية الاقتحام بأنه "انتهاك لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكل القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية".وأعربت عن "أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأفعال"، داعيةً "الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال والتحلي بروح المسؤولية من أجل وحدة السودان الشقيق، وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها".وأكد البيان "حرص الوزارة الشديد على استقرار السودان وشعبه الشقيق وتغليب المصلحة العليا على ما سواها وحل المشاكل والخلافات عبر الحوار والطرق السلمية".يشار إلى أن اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق تتواصل في السودان منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وقد تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.طالع أيضا: ليبيا تبحث حماية حدودها على خلفية الصراع الدائر في السودان

https://sputnikarabic.ae/20230502/مؤسسة-النفط-في-ليبيا-تنفي-دعمها-أحد-طرفي-الصراع-في-السودان-1076561161.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن