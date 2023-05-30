https://sputnikarabic.ae/20230530/وزير-الخارجية-الصيني-يلتقي-بإيلون-ماسك--1077582608.html

وزير الخارجية الصيني يلتقي بإيلون ماسك

وزير الخارجية الصيني يلتقي بإيلون ماسك

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير تشين غانغ التقى بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، في بكين. 30.05.2023, سبوتنيك عربي

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وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية: "العلاقات الصينية الأمريكية السليمة والمستقرة والبناءة ليست مفيدة لكلا البلدين فحسب، بل للعالم بأسره".وقال: "الصين ستواصل بثبات تعزيز الانفتاح على الشركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تسلا".وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "لطالما رحبت الصين برجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك إيلون ماسك، لزيارة البلاد لفهمها بشكل أفضل، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة". تمتلك شركة "تسلا" في الصين مصنعا ضخما "غيغا شنغهاي"- وهو الأكبر من حيث إنتاج سيارات "تسلا".يعد السوق الصيني هو ثاني أكبر سوق من ناحية مبيعات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بعد السوق الأمريكي. وفي أبريل/نيسان، أعلنت "تسلا" أيضا أنها ستبني مصنعا كبيرا للبطاريات الضخمة في شنغهاي بحجم إنتاج معلن يبلغ 10000 بطارية سنويا.

https://sputnikarabic.ae/20230530/الخارجية-الصينية-تعلق-على-زيارة-إيلون-ماسك-إلى-بكين-لأول-مرة-منذ-3-سنوات-1077576877.html

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