عربي
https://sputnikarabic.ae/20230530/وزير-الخارجية-الصيني-يلتقي-بإيلون-ماسك--1077582608.html
وزير الخارجية الصيني يلتقي بإيلون ماسك
وزير الخارجية الصيني يلتقي بإيلون ماسك
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير تشين غانغ التقى بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، في بكين. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T12:05+0000
2023-05-30T12:05+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg
وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية: "العلاقات الصينية الأمريكية السليمة والمستقرة والبناءة ليست مفيدة لكلا البلدين فحسب، بل للعالم بأسره".وقال: "الصين ستواصل بثبات تعزيز الانفتاح على الشركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تسلا".وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "لطالما رحبت الصين برجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك إيلون ماسك، لزيارة البلاد لفهمها بشكل أفضل، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة". تمتلك شركة "تسلا" في الصين مصنعا ضخما "غيغا شنغهاي"- وهو الأكبر من حيث إنتاج سيارات "تسلا".يعد السوق الصيني هو ثاني أكبر سوق من ناحية مبيعات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بعد السوق الأمريكي. وفي أبريل/نيسان، أعلنت "تسلا" أيضا أنها ستبني مصنعا كبيرا للبطاريات الضخمة في شنغهاي بحجم إنتاج معلن يبلغ 10000 بطارية سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الخارجية-الصينية-تعلق-على-زيارة-إيلون-ماسك-إلى-بكين-لأول-مرة-منذ-3-سنوات-1077576877.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dfdd23aa8446acaabd96fd051d64c913.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الصيني يلتقي بإيلون ماسك

12:05 GMT 30.05.2023
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / NOEL CELIS
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير تشين غانغ التقى بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، في بكين.
وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية: "العلاقات الصينية الأمريكية السليمة والمستقرة والبناءة ليست مفيدة لكلا البلدين فحسب، بل للعالم بأسره".

وأشارت الوزارة إلى أن تشين غانغ أكد أن تنمية الصين فرصة للعالم بأسره.

وقال: "الصين ستواصل بثبات تعزيز الانفتاح على الشركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تسلا".

وفي السياق نفسه، قال إيلون ماسك إن "تسلا" تعارض تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد ومستعدة لمواصلة توسيع أعمالها في الصين، وأن مصالح الولايات المتحدة والصين متشابكة، و"لا تنفصل عن بعضها بعضا، مثل التوائم الملتصقة".

رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
الخارجية الصينية تعلق على زيارة إيلون ماسك إلى بكين لأول مرة منذ 3 سنوات
09:00 GMT
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "لطالما رحبت الصين برجال الأعمال من مختلف البلدان، بما في ذلك إيلون ماسك، لزيارة البلاد لفهمها بشكل أفضل، وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة".

وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين تعزز بحزم فتح أسواقها على العالم الخارجي وتنظر بإيجابية إلى استثمار الشركات الأجنبية، مما يسهم في التنمية الاقتصادية للصين.

تمتلك شركة "تسلا" في الصين مصنعا ضخما "غيغا شنغهاي"- وهو الأكبر من حيث إنتاج سيارات "تسلا".
يعد السوق الصيني هو ثاني أكبر سوق من ناحية مبيعات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بعد السوق الأمريكي. وفي أبريل/نيسان، أعلنت "تسلا" أيضا أنها ستبني مصنعا كبيرا للبطاريات الضخمة في شنغهاي بحجم إنتاج معلن يبلغ 10000 بطارية سنويا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала