https://sputnikarabic.ae/20230530/وزير-الداخلية-اللبناني-هناك-9-موقوفين-في-قضية-خطف-المواطن-السعودي-1077583061.html

وزير الداخلية اللبناني: هناك 9 موقوفين في قضية خطف المواطن السعودي

وزير الداخلية اللبناني: هناك 9 موقوفين في قضية خطف المواطن السعودي

كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، عن "وجود 9 متهمين في قضية اختطاف المواطن السعودي في بيروت"، مشددا في الوقت ذاته على تماسك القوى الأمنية... 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T12:20+0000

2023-05-30T12:20+0000

2023-05-30T12:28+0000

لبنان

أخبار لبنان

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061906037_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_7aa753ce8465314efb91ebb93c9d3682.jpg

ووفقا لوسائل إعلام محلية، أكد الوزير مولوي، أن "اختطاف المواطن السعودي محاولة لتخريب العلاقات مع دولة شقيقة"، لافتا إلى أن "الجيش اللبناني أجرى عمليات بحث في المنطقة الحدودية ونجح في تحرير المواطن السعودي عبر الجهود المشتركة".وأضاف وزير الداخلية اللبناني، "تتبعنا المواطن السعودي الذي اختُطف في بيروت عبر الهاتف في مناطق عدة"، مشيرا إلى أن "القضاء اللبناني سينظر بالقضية لأن اختطاف مواطن عربي على الأراضي اللبنانية جريمة كبيرة".وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، أن "مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي وتوقيف عدد من خاطفيه".من جانبه، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان له، "تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحدوث أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا الموجودين في لبنان".وقال إن "عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".واختطف سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، مساء أمس الأحد، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، التي قالت إن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف.

https://sputnikarabic.ae/20230530/سفير-السعودية-يشكر-قيادات-لبنانية-على-جهودها-في-تحرير-المواطن-السعودي-المختطف-1077576371.html

https://sputnikarabic.ae/20230330/أمريكا-الاتفاق-السعودي-الإيراني-قد-يساعد-في-تهدئة-الوضع-في-لبنان-1075349550.html

لبنان

أخبار لبنان

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار