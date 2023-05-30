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وزير الداخلية اللبناني: هناك 9 موقوفين في قضية خطف المواطن السعودي
وزير الداخلية اللبناني: هناك 9 موقوفين في قضية خطف المواطن السعودي
كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، عن "وجود 9 متهمين في قضية اختطاف المواطن السعودي في بيروت"، مشددا في الوقت ذاته على تماسك القوى الأمنية... 30.05.2023, سبوتنيك عربي
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ووفقا لوسائل إعلام محلية، أكد الوزير مولوي، أن "اختطاف المواطن السعودي محاولة لتخريب العلاقات مع دولة شقيقة"، لافتا إلى أن "الجيش اللبناني أجرى عمليات بحث في المنطقة الحدودية ونجح في تحرير المواطن السعودي عبر الجهود المشتركة".وأضاف وزير الداخلية اللبناني، "تتبعنا المواطن السعودي الذي اختُطف في بيروت عبر الهاتف في مناطق عدة"، مشيرا إلى أن "القضاء اللبناني سينظر بالقضية لأن اختطاف مواطن عربي على الأراضي اللبنانية جريمة كبيرة".وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، أن "مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي وتوقيف عدد من خاطفيه".من جانبه، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان له، "تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحدوث أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا الموجودين في لبنان".وقال إن "عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".واختطف سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، مساء أمس الأحد، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، التي قالت إن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف.
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لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الداخلية اللبناني: هناك 9 موقوفين في قضية خطف المواطن السعودي
12:20 GMT 30.05.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 30.05.2023) تابعنا عبر
كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، عن "وجود 9 متهمين في قضية اختطاف المواطن السعودي في بيروت"، مشددا في الوقت ذاته على تماسك القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية.
ووفقا لوسائل
إعلام محلية، أكد الوزير مولوي، أن "اختطاف المواطن السعودي محاولة لتخريب العلاقات مع دولة شقيقة"، لافتا إلى أن "الجيش اللبناني أجرى عمليات بحث في المنطقة الحدودية ونجح في تحرير المواطن السعودي عبر الجهود المشتركة".
وأضاف وزير
الداخلية اللبناني، "تتبعنا المواطن السعودي الذي اختُطف في بيروت عبر الهاتف في مناطق عدة"، مشيرا إلى أن "القضاء اللبناني سينظر بالقضية لأن اختطاف مواطن عربي على الأراضي اللبنانية جريمة كبيرة".
وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، أن "مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي وتوقيف عدد من خاطفيه".
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المختطف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية"، مضيفا أنه "تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".
من جانبه، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان له، "تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحدوث أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا الموجودين في لبنان".
وقال إن "عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".
وأكد ميقاتي حرصه على "عودة جميع العرب إلى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم"، مشددا على ضرورة "منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".
واختطف سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، مساء أمس الأحد، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، التي قالت إن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار مقابل الإفراج عن السعودي المختطف.