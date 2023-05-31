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https://sputnikarabic.ae/20230531/أكبر-مشروع-للهيدروجين-الأخضر-في-العالم-1077618797.html
أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم
أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم
أكدت عملاق الطاقة الصيني، شركة "سينوبك"، أنها ستقوم "خلال أيام" ببدء تشغيل أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم، من خلال منشأة في مدينة كوكا، والتي تقع في... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T15:26+0000
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فهل سيكون المشروع بالفعل هو أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم؟ وما طبيعة عمله؟ وما الأرقام التي ستتمخض عنه؟.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم

15:26 GMT 31.05.2023
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أكدت عملاق الطاقة الصيني، شركة "سينوبك"، أنها ستقوم "خلال أيام" ببدء تشغيل أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم، من خلال منشأة في مدينة كوكا، والتي تقع في شينغيانغ في شمال غرب الصين.
فهل سيكون المشروع بالفعل هو أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم؟ وما طبيعة عمله؟ وما الأرقام التي ستتمخض عنه؟.
أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم - سبوتنيك عربي
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