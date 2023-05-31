https://sputnikarabic.ae/20230531/أنور-رجا-لسبوتنيك-العدوان-الإسرائيلي-على-موقع-الجبهة-الشعبية-في-قوسايا-يأتي-في-سياق-الحرب-المفتوحة-1077609680.html
أنور رجا لسبوتنيك: العدوان الإسرائيلي على موقع الجبهة الشعبية في قوسايا يأتي في سياق الحرب المفتوحة
أنور رجا لسبوتنيك: العدوان الإسرائيلي على موقع الجبهة الشعبية في قوسايا يأتي في سياق الحرب المفتوحة
قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنور رجا لوكالة "سبوتنيك"، إن "العدوان الإسرائيلي على أحد المواقع التابعة للجبهة الشعبية في بلدة قوسايا عند الحدود... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
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وأوضح أن هذا "العدوان يأتي نتيجة إحساس العدو وإدراكه بأن صورته التي ضربت في أعمق معانيها من حيث تفوقه وقدرته على توجيه ضربات استباقية رادعة وخاصة بعد المعارك الأخيرة التي حصلت في غزة".وأضاف رجا أن "العدو أراد أن يوصل رسالة ضمنية أولًا لجمهوره القلق الذي ضربت المفاهيم البنيوية لديه لمسألة الأمن لهذا الكيان".وتابع: "ثانيًا هو يريد أن يقول بأنه قادر على اختيار المكان والزمان لتوجيه ضربات نوعية لمحور المقاومة ونحن جزء من هذا المحور وبالتالي هذا العدوان يأتي في سياق الحرب المفتوحة".وأفاد بأن "نفي العدو لقيامه بهذه الغارة يعبر أيضأ على حالة القلق والارتباك والحسابات الحساسة جدا من احتمالات الرد، جرت العادة أن يقوم هذا العدو بعمليات اغتيال نوعية في عواصم حتى أوروبية لمناضلين فلسطينيين ويقوم بعمليات اغتيال حيث استطاع للنخب والعلماء وعادة ينكر مسؤوليته ويخفي حقيقة دوره في هذه المسألة".وأشار إلى أن "نفي العدو وإنكاره لهذه الغارة يأتي في هذا السياق لحسابات تتعلق بطبيعة الرد واحتمالية الرد، كل الدلائل الميدانية على الأرض تشير إلى بصمات العدو وتكذب إدعاءاته ونفيه الذي يحمل أبعادا أمنية وسياسية معينة".وذكر رجا أن "أي رد يأخذ بعين الاعتبار كل الظروف وحساسية الأجواء ويضع بعين الاعتبار مصلحة لبنان أولًا انطلاقًا مما يفكر به محور المقاومة وبالتالي لن يكون هناك ردود فعل عشوائية يستفيد منها العدو".
https://sputnikarabic.ae/20230531/الجبهة-الشعبية-لتحرير-فلسطين-تعلن-مقتل-5-من-عناصرها-في-غارة-إسرائيلية---عاجل-1077605858.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, اسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, اسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك
أنور رجا لسبوتنيك: العدوان الإسرائيلي على موقع الجبهة الشعبية في قوسايا يأتي في سياق الحرب المفتوحة
11:28 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
حصري
قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنور رجا لوكالة "سبوتنيك"، إن "العدوان الإسرائيلي على أحد المواقع التابعة للجبهة الشعبية في بلدة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية راح ضحيته 5 شهداء، بعضهم أركان قيادية في الجبهة في مجال العمل العسكري و10 جرحى جراح اثنين منهم خطرة والبقية جراح متوسطة وخفيفة إضافة إلى بعض الخسائر المادية".
وأوضح أن هذا "العدوان يأتي نتيجة إحساس العدو وإدراكه بأن صورته التي ضربت في أعمق معانيها من حيث تفوقه وقدرته على توجيه ضربات استباقية رادعة وخاصة بعد المعارك الأخيرة التي حصلت في غزة".
وأضاف رجا أن "العدو أراد أن يوصل رسالة ضمنية أولًا لجمهوره القلق الذي ضربت المفاهيم البنيوية لديه لمسألة الأمن لهذا الكيان".
وتابع: "ثانيًا هو يريد أن يقول بأنه قادر على اختيار المكان والزمان لتوجيه ضربات نوعية لمحور المقاومة ونحن جزء من هذا المحور وبالتالي هذا العدوان يأتي في سياق الحرب المفتوحة".
وأفاد بأن "نفي العدو لقيامه بهذه الغارة يعبر أيضأ على حالة القلق والارتباك والحسابات الحساسة جدا من احتمالات الرد، جرت العادة أن يقوم هذا العدو بعمليات اغتيال نوعية في عواصم حتى أوروبية لمناضلين فلسطينيين ويقوم بعمليات اغتيال حيث استطاع للنخب والعلماء وعادة ينكر مسؤوليته ويخفي حقيقة دوره في هذه المسألة".
وأشار إلى أن "نفي العدو وإنكاره لهذه الغارة يأتي في هذا السياق لحسابات تتعلق بطبيعة الرد واحتمالية الرد، كل الدلائل الميدانية على الأرض تشير إلى بصمات العدو وتكذب إدعاءاته ونفيه الذي يحمل أبعادا أمنية وسياسية معينة".
وذكر رجا أن "أي رد يأخذ بعين الاعتبار كل الظروف وحساسية الأجواء ويضع بعين الاعتبار مصلحة لبنان أولًا انطلاقًا مما يفكر به محور المقاومة وبالتالي لن يكون هناك ردود فعل عشوائية يستفيد منها العدو".