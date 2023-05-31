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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/إصابة-شخصين-في-قصف-أوكراني-بمنطقة-بيلغورود-الروسية--1077624179.html
إصابة شخصين في قصف أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية
إصابة شخصين في قصف أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية
قال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الخميس، إن شخصين أصيبا في قصف أوكراني على بلدة شيبيكينو في منطقة بيلغورود الروسية خلال الليل. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T23:29+0000
2023-05-31T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال جلادكوف عبر تلغرام "كانت هذه الليلة متوترة بالنسبة لشيبكينو. فقد استمر القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدة ساعة. ووفقا للبيانات الأولية، أصيب شخصان".وأضاف الحاكم إن رجلاً مواطنًا بترت ذراعه وبقي في حالة خطيرة، بينما أصيب شخص آخر بارتجاج في المخ ونُقل إلى المستشفى بمفرده في حالة متوسطة.وقال جلادكوف إنه تم تقديم المساعدة الطبية للمحتاجين، مضيفًا أن الخدمات التشغيلية والطوارئ موجودة في الموقع.وأعلن جلادكوف، يوم الثلاثاء، أن السلطات الإقليمية ستبدأ إجلاء الأطفال من منطقتي شيبيكينسكي وغريفورونسكي في منطقة بيلغورود بسبب استمرار القصف الأوكراني، حيث وصل أول 300 منهم إلى مدينة فورونيج في وقت لاحق من اليوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230530/قتلى-وجرحى-نتيجة-قصف-أوكراني-على-مركز-إيواء-مؤقت-في-مقاطعة-بيلغورود-1077591378.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إصابة شخصين في قصف أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية

23:29 GMT 31.05.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود).
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
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قال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الخميس، إن شخصين أصيبا في قصف أوكراني على بلدة شيبيكينو في منطقة بيلغورود الروسية خلال الليل.
وقال جلادكوف عبر تلغرام "كانت هذه الليلة متوترة بالنسبة لشيبكينو. فقد استمر القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدة ساعة. ووفقا للبيانات الأولية، أصيب شخصان".
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قتلى وجرحى نتيجة قصف أوكراني على مركز إيواء مؤقت في مقاطعة بيلغورود
أمس, 16:10 GMT
وأضاف الحاكم إن رجلاً مواطنًا بترت ذراعه وبقي في حالة خطيرة، بينما أصيب شخص آخر بارتجاج في المخ ونُقل إلى المستشفى بمفرده في حالة متوسطة.
وقال جلادكوف إنه تم تقديم المساعدة الطبية للمحتاجين، مضيفًا أن الخدمات التشغيلية والطوارئ موجودة في الموقع.
وأعلن جلادكوف، يوم الثلاثاء، أن السلطات الإقليمية ستبدأ إجلاء الأطفال من منطقتي شيبيكينسكي وغريفورونسكي في منطقة بيلغورود بسبب استمرار القصف الأوكراني، حيث وصل أول 300 منهم إلى مدينة فورونيج في وقت لاحق من اليوم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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