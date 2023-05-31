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https://sputnikarabic.ae/20230531/إعلام-الغرب-محتار-من-المناورات-البحرية-لـ-السلاح-السري-الروسي-1077610474.html
إعلام: الغرب محتار من المناورات البحرية لـ "السلاح السري" الروسي
إعلام: الغرب محتار من المناورات البحرية لـ "السلاح السري" الروسي
يشعر الخبراء الغربيون بالحيرة من سلاح روسيا السري، حسب إعلام غربي. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T12:09+0000
2023-05-31T12:09+0000
رصد عسكري
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قبل أيام قليلة، شوهد حوت قبالة سواحل السويد، ظهر على السطح وجذب انتباه السلطات المحلية. وفقًا لصحفيين ألمان، حيرت مناورات الثدييات الخبراء الغربيين، حيث اشتهر حوت بيلوغا بأنه عميل روسي.صرح المحللو أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الحوت الذي ظهر قبالة سواحل السويد. جذب الحوت الانتباه لأول مرة في عام 2019، عندما تم العثور عليه في المياه الإقليمية النرويجية وكان مجهز بأجهزة فيديو مع نقوش باللغة الروسية.تلقى الحوت اسم هفالديمير وتمت مراقبة تحركاته اللاحقة عن كثب من المتخصصين البحريين. منذ بعض الوقت، حيّر الحوت الأبيض الخبراء مرة أخرى.وذكر الإعلام أن "خبراء البحار محتارون مرة أخرى بشأن سلوك حوت بيلوغا".على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان الحوت يسبح على مهل على طول ساحل النرويج، ولكن في السنوات الأخيرة، ابتعد فجأة بشكل غير متوقع عن موطنه الطبيعي وسبح إلى شواطئ السويد. علاوة على ذلك، زادت سرعة حركته بشكل كبير.وقال متحدث باسم منظمة OneWhale التي تراقب الحوت: "لا نعرف لماذا يتحرك بهذه السرعة في الوقت الحالي".يعتقد بعض المراقبين أن السلوك غير العادي للحوت قد يكون له أسباب طبيعية. لا يستبعد الخبراء أن هفالديمير تأثر بالهرمونات وذهب بحثًا عن زوج له. يقع أقرب تجمع لحوت بيلوغا في أرخبيل سفالبارد، الذي يقع في منتصف الطريق بين الساحل الشمالي للنرويج والقطب الشمالي. يُعتقد أن الحوت لم يكن على اتصال مع حيتان البيلوغا الأخرى منذ وصوله إلى النرويج في أبريل/نيسان 2019، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن موقع "تي-أونلاين".
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: الغرب محتار من المناورات البحرية لـ "السلاح السري" الروسي

12:09 GMT 31.05.2023
© Photo / unsplash/Oliver Sjöströmموجة مصورة من أسفل مياه البحر
موجة مصورة من أسفل مياه البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Photo / unsplash/Oliver Sjöström
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يشعر الخبراء الغربيون بالحيرة من سلاح روسيا السري، حسب إعلام غربي.
قبل أيام قليلة، شوهد حوت قبالة سواحل السويد، ظهر على السطح وجذب انتباه السلطات المحلية. وفقًا لصحفيين ألمان، حيرت مناورات الثدييات الخبراء الغربيين، حيث اشتهر حوت بيلوغا بأنه عميل روسي.

وقال الإعلام الغربي: "سلاح سري روسي؟ الحوت الأبيض بيلوغا حيّر الخبراء مرة أخرى".

صرح المحللو أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الحوت الذي ظهر قبالة سواحل السويد. جذب الحوت الانتباه لأول مرة في عام 2019، عندما تم العثور عليه في المياه الإقليمية النرويجية وكان مجهز بأجهزة فيديو مع نقوش باللغة الروسية.

على هذه الخلفية، تم اقتراح أن الثدييات يدربها الجيش الروسي وتستخدم في عمليات استخبارية.

تلقى الحوت اسم هفالديمير وتمت مراقبة تحركاته اللاحقة عن كثب من المتخصصين البحريين. منذ بعض الوقت، حيّر الحوت الأبيض الخبراء مرة أخرى.
وذكر الإعلام أن "خبراء البحار محتارون مرة أخرى بشأن سلوك حوت بيلوغا".
مركبة إزالة الألغام أو أر-77 خلال تدريبات كتيبة منفصلة من خدمة الهندسة البحرية لالتابعة لأسطول المحيط الهادئ في حقل غورنوستاي للتدريبات العسكرية في إقليم بريمورسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
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أمس, 17:02 GMT
على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان الحوت يسبح على مهل على طول ساحل النرويج، ولكن في السنوات الأخيرة، ابتعد فجأة بشكل غير متوقع عن موطنه الطبيعي وسبح إلى شواطئ السويد. علاوة على ذلك، زادت سرعة حركته بشكل كبير.
وقال متحدث باسم منظمة OneWhale التي تراقب الحوت: "لا نعرف لماذا يتحرك بهذه السرعة في الوقت الحالي".
يعتقد بعض المراقبين أن السلوك غير العادي للحوت قد يكون له أسباب طبيعية. لا يستبعد الخبراء أن هفالديمير تأثر بالهرمونات وذهب بحثًا عن زوج له. يقع أقرب تجمع لحوت بيلوغا في أرخبيل سفالبارد، الذي يقع في منتصف الطريق بين الساحل الشمالي للنرويج والقطب الشمالي. يُعتقد أن الحوت لم يكن على اتصال مع حيتان البيلوغا الأخرى منذ وصوله إلى النرويج في أبريل/نيسان 2019، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن موقع "تي-أونلاين".
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