https://sputnikarabic.ae/20230531/إعلام-الغرب-محتار-من-المناورات-البحرية-لـ-السلاح-السري-الروسي-1077610474.html

إعلام: الغرب محتار من المناورات البحرية لـ "السلاح السري" الروسي

إعلام: الغرب محتار من المناورات البحرية لـ "السلاح السري" الروسي

يشعر الخبراء الغربيون بالحيرة من سلاح روسيا السري، حسب إعلام غربي. 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T12:09+0000

2023-05-31T12:09+0000

2023-05-31T12:09+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072199765_0:976:2048:2128_1920x0_80_0_0_0472e24355480fe0470d554dda9c5ae2.jpg

قبل أيام قليلة، شوهد حوت قبالة سواحل السويد، ظهر على السطح وجذب انتباه السلطات المحلية. وفقًا لصحفيين ألمان، حيرت مناورات الثدييات الخبراء الغربيين، حيث اشتهر حوت بيلوغا بأنه عميل روسي.صرح المحللو أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الحوت الذي ظهر قبالة سواحل السويد. جذب الحوت الانتباه لأول مرة في عام 2019، عندما تم العثور عليه في المياه الإقليمية النرويجية وكان مجهز بأجهزة فيديو مع نقوش باللغة الروسية.تلقى الحوت اسم هفالديمير وتمت مراقبة تحركاته اللاحقة عن كثب من المتخصصين البحريين. منذ بعض الوقت، حيّر الحوت الأبيض الخبراء مرة أخرى.وذكر الإعلام أن "خبراء البحار محتارون مرة أخرى بشأن سلوك حوت بيلوغا".على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان الحوت يسبح على مهل على طول ساحل النرويج، ولكن في السنوات الأخيرة، ابتعد فجأة بشكل غير متوقع عن موطنه الطبيعي وسبح إلى شواطئ السويد. علاوة على ذلك، زادت سرعة حركته بشكل كبير.وقال متحدث باسم منظمة OneWhale التي تراقب الحوت: "لا نعرف لماذا يتحرك بهذه السرعة في الوقت الحالي".يعتقد بعض المراقبين أن السلوك غير العادي للحوت قد يكون له أسباب طبيعية. لا يستبعد الخبراء أن هفالديمير تأثر بالهرمونات وذهب بحثًا عن زوج له. يقع أقرب تجمع لحوت بيلوغا في أرخبيل سفالبارد، الذي يقع في منتصف الطريق بين الساحل الشمالي للنرويج والقطب الشمالي. يُعتقد أن الحوت لم يكن على اتصال مع حيتان البيلوغا الأخرى منذ وصوله إلى النرويج في أبريل/نيسان 2019، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن موقع "تي-أونلاين".

https://sputnikarabic.ae/20230530/السلاح-الروسي-الفتاك-ميتيوريت-يمهد-الطريق-لفرق-المشاة-بالقرب-من-كريمينا-فيديو-1077591899.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري