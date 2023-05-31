https://sputnikarabic.ae/20230531/البيت-الأبيض-كييف-تستعد-لشن-هجوم--مضاد-في-الصيف--عاجل-1077614731.html
البيت الأبيض: كييف تستعد لشن هجوم مضاد في الصيف – عاجل
البيت الأبيض: كييف تستعد لشن هجوم مضاد في الصيف – عاجل
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أنه من المقرر أن تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد هذا الصيف، ويمكنها الاعتماد على إمداد مبكر بأسلحة إضافية من الولايات... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T13:02+0000
2023-05-31T13:02+0000
2023-05-31T13:39+0000
أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg
وقال: "نريد أن تمتلك أوكرانيا كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فيما هي تستعد لشن هجوم مضاد في الصيف".وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نعتزم مواصلة نقل المعدات العسكرية، وتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع خلال الصيف، بما في ذلك في المستقبل القريب".وأجاب كيربي، ردا على سؤال بشأن إذا كان البيت الأبيض يعرف توقيتًا أكثر تحديدًا للهجوم، أن "الجيش الأمريكي كان على اتصال بزملائه الأوكرانيين منذ بداية التخطيط".وفقًا لكيربي، تلقت الولايات المتحدة تأكيدات من الأوكرانيين بأنهم لن يستخدموا الأسلحة الأمريكية التي تم تسليمها إليهم للضرب داخل روسيا، لكن عندما تصلهم الأسلحة تصبح ملكهم".وصرح كيربي بأن "الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب ضد الغرب".وقال: "لا نريد تشجيع الهجمات داخل روسيا، لأننا لا نريد أن تتصاعد الحرب... أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نفهم أنه إذا أعطينا بوتين ما يقوله - حرب ضد الغرب والولايات المتحدة والناتو، فسوف تسبب المزيد من المعاناة في القارة الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20230531/لافروف-بشأن-تصرفات-كييف-والغرب-القوات-المسلحة-الروسية-لديها-كل-الإجابات-1077610613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_89d80ad7c83b996878c0960c106f9c63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض, روسيا
أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض, روسيا
البيت الأبيض: كييف تستعد لشن هجوم مضاد في الصيف – عاجل
13:02 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أنه من المقرر أن تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد هذا الصيف، ويمكنها الاعتماد على إمداد مبكر بأسلحة إضافية من الولايات المتحدة.
وقال: "نريد أن تمتلك أوكرانيا كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فيما هي تستعد لشن هجوم مضاد في الصيف".
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نعتزم مواصلة نقل المعدات العسكرية، وتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع خلال الصيف، بما في ذلك في المستقبل القريب".
وأجاب كيربي، ردا على سؤال بشأن إذا كان البيت الأبيض يعرف توقيتًا أكثر تحديدًا للهجوم، أن "الجيش الأمريكي كان على اتصال بزملائه الأوكرانيين منذ بداية التخطيط".
وفقًا لكيربي، تلقت الولايات المتحدة تأكيدات من الأوكرانيين بأنهم لن يستخدموا الأسلحة الأمريكية التي تم تسليمها إليهم للضرب داخل روسيا، لكن عندما تصلهم الأسلحة تصبح ملكهم".
وصرح كيربي بأن "الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب ضد الغرب".
وقال: "لا نريد تشجيع الهجمات داخل روسيا، لأننا لا نريد أن تتصاعد الحرب... أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نفهم أنه إذا أعطينا بوتين ما يقوله - حرب ضد الغرب والولايات المتحدة والناتو، فسوف تسبب المزيد من المعاناة في القارة الأوروبية".