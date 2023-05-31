https://sputnikarabic.ae/20230531/التمساح-تضرب-العدو-بصواريخ-على-محور-كراسني-ليمان-فيديو-1077601278.html
"التمساح" تضرب العدو بصواريخ على محور كراسني ليمان... فيديو
"التمساح" تضرب العدو بصواريخ على محور كراسني ليمان... فيديو
نفذت مروحيات الاستطلاع والهجوم "كا-52" (التمساح) هجوما صاروخيا على أهداف العدو في منطقة العملية العسكرية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T05:28+0000
2023-05-31T05:28+0000
2023-05-31T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ضرب الطيارون القوى البشرية والمركبات المدرعة الخفيفة للمسلحين الأوكرانيين على محور كراسني ليمان، حسب قناة "زفيزدا".تحلق "التمساح" إلى منطقة الاستخدام القتالي على ارتفاع منخفض للغاية. لذلك يمكن أن تمر دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي للعدو.يتم إطلاق النار بصواريخ غير موجهة على أهداف في المنطقة. بعد ذلك، تطلق المروحيات الفخاخ الحرارية، وتنخفض بحدة وتغير مسارها.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075615386_72:0:2537:1849_1920x0_80_0_0_6e356838277244300a9bc696bb6f3a05.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"التمساح" تضرب العدو بصواريخ على محور كراسني ليمان... فيديو
تابعنا عبر
نفذت مروحيات الاستطلاع والهجوم "كا-52" (التمساح) هجوما صاروخيا على أهداف العدو في منطقة العملية العسكرية.
ضرب الطيارون القوى البشرية والمركبات المدرعة الخفيفة للمسلحين الأوكرانيين على محور كراسني ليمان، حسب قناة "زفيزدا".
تحلق "التمساح" إلى منطقة الاستخدام القتالي على ارتفاع منخفض للغاية. لذلك يمكن أن تمر دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي للعدو.
يتم إطلاق النار بصواريخ غير موجهة على أهداف في المنطقة. بعد ذلك، تطلق المروحيات الفخاخ الحرارية
، وتنخفض بحدة وتغير مسارها.