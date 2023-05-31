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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/التمساح-تضرب-العدو-بصواريخ-على-محور-كراسني-ليمان-فيديو-1077601278.html
"التمساح" تضرب العدو بصواريخ على محور كراسني ليمان... فيديو
"التمساح" تضرب العدو بصواريخ على محور كراسني ليمان... فيديو
نفذت مروحيات الاستطلاع والهجوم "كا-52" (التمساح) هجوما صاروخيا على أهداف العدو في منطقة العملية العسكرية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T05:28+0000
2023-05-31T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ضرب الطيارون القوى البشرية والمركبات المدرعة الخفيفة للمسلحين الأوكرانيين على محور كراسني ليمان، حسب قناة "زفيزدا".تحلق "التمساح" إلى منطقة الاستخدام القتالي على ارتفاع منخفض للغاية. لذلك يمكن أن تمر دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي للعدو.يتم إطلاق النار بصواريخ غير موجهة على أهداف في المنطقة. بعد ذلك، تطلق المروحيات الفخاخ الحرارية، وتنخفض بحدة وتغير مسارها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"التمساح" تضرب العدو بصواريخ على محور كراسني ليمان... فيديو

05:28 GMT 31.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نفذت مروحيات الاستطلاع والهجوم "كا-52" (التمساح) هجوما صاروخيا على أهداف العدو في منطقة العملية العسكرية.
ضرب الطيارون القوى البشرية والمركبات المدرعة الخفيفة للمسلحين الأوكرانيين على محور كراسني ليمان، حسب قناة "زفيزدا".
تحلق "التمساح" إلى منطقة الاستخدام القتالي على ارتفاع منخفض للغاية. لذلك يمكن أن تمر دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي للعدو.
يتم إطلاق النار بصواريخ غير موجهة على أهداف في المنطقة. بعد ذلك، تطلق المروحيات الفخاخ الحرارية، وتنخفض بحدة وتغير مسارها.
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