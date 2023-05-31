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https://sputnikarabic.ae/20230531/الحكومة-الروسية-تفرض-حظرا-مؤقتا-على-تصدير-الأعيرة-النارية-والخراطيش-1077605664.html
الحكومة الروسية تفرض حظرا مؤقتا على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش
الحكومة الروسية تفرض حظرا مؤقتا على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش
فرضت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، حظرا مؤقتا على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش من البلاد، حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T08:40+0000
2023-05-31T08:40+0000
روسيا
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وجاء في نص المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء: " فرض حظر على تصدير البضائع من أراضي روسيا الاتحادية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 وفقا للقائمة المرفقة".وأوضح القرار أن الحظر لا ينطبق على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش اللازمة لدعم أنشطة القوات المسلحة الروسية والقوات والتشكيلات العسكرية الأخرى، ويهدف القرار إلى ضمان حماية مصالح الدولة.ويأتي هذا القرار تنفيذا للمرسوم الرئاسي، بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة من أجل ضمان أمن روسيا.
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الحكومة الروسية تفرض حظرا مؤقتا على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش

08:40 GMT 31.05.2023
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بندقية أورسيس إف - 17 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
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فرضت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، حظرا مؤقتا على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش من البلاد، حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وجاء في نص المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء: " فرض حظر على تصدير البضائع من أراضي روسيا الاتحادية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 وفقا للقائمة المرفقة".
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وأوضح القرار أن الحظر لا ينطبق على تصدير الأعيرة النارية والخراطيش اللازمة لدعم أنشطة القوات المسلحة الروسية والقوات والتشكيلات العسكرية الأخرى، ويهدف القرار إلى ضمان حماية مصالح الدولة.
ويأتي هذا القرار تنفيذا للمرسوم الرئاسي، بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة من أجل ضمان أمن روسيا.
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