https://sputnikarabic.ae/20230531/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-آخر-سفينة-حربية-أوكرانية--عاجل-1077608528.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الطيران الروسي دمر آخر سفينة حربية لأوكرانيا بضربة دقيقة. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T10:19+0000
2023-05-31T10:19+0000
2023-05-31T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الوزارة في بيانها: "في 29 مايو/ أيار، نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مرسى السفن الحربية في ميناء أوديسا، تم تدمير آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، "يوري أوليفرينكو".وتابعت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية صاروخا بعيد المدى من طراز"ستورم شادو" و12 صاروخا من طراز "هيمارس".وأردف البيان: "تم تدمير مستودعات ذخيرة اللواء 60 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليبتسي وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية
10:19 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 10:37 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الطيران الروسي دمر آخر سفينة حربية لأوكرانيا بضربة دقيقة.
وأضافت الوزارة في بيانها: "في 29 مايو/ أيار، نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مرسى السفن الحربية في ميناء أوديسا، تم تدمير آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، "يوري أوليفرينكو".
وتابعت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية صاروخا بعيد المدى من طراز"ستورم شادو" و12 صاروخا من طراز "هيمارس".
وأردف البيان: "تم تدمير مستودعات ذخيرة اللواء 60 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليبتسي وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".