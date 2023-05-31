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الدفاع الروسية تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-آخر-سفينة-حربية-أوكرانية--عاجل-1077608528.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الطيران الروسي دمر آخر سفينة حربية لأوكرانيا بضربة دقيقة. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T10:19+0000
2023-05-31T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الوزارة في بيانها: "في 29 مايو/ أيار، نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مرسى السفن الحربية في ميناء أوديسا، تم تدمير آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، "يوري أوليفرينكو".وتابعت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية صاروخا بعيد المدى من طراز"ستورم شادو" و12 صاروخا من طراز "هيمارس".وأردف البيان: "تم تدمير مستودعات ذخيرة اللواء 60 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليبتسي وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".
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الدفاع الروسية تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية

10:19 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 10:37 GMT 31.05.2023)
© Sputnik . Игорь Масловإنزال سفينة "يوري أوليفيرينكو" في مياه مصنع بناء السفن في نيكولاييف.
إنزال سفينة يوري أوليفيرينكو في مياه مصنع بناء السفن في نيكولاييف. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الطيران الروسي دمر آخر سفينة حربية لأوكرانيا بضربة دقيقة.
وأضافت الوزارة في بيانها: "في 29 مايو/ أيار، نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مرسى السفن الحربية في ميناء أوديسا، تم تدمير آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، "يوري أوليفرينكو".
وتابعت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية صاروخا بعيد المدى من طراز"ستورم شادو" و12 صاروخا من طراز "هيمارس".
وأردف البيان: "تم تدمير مستودعات ذخيرة اللواء 60 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليبتسي وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".
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