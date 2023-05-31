https://sputnikarabic.ae/20230531/الدفاع-الروسية-وحدات-اقتحام-من-قوات--أخمات-تنفذ-عمليات-هجومية-ناجحة-على-محور-ماريينكا---عاجل-1077607659.html
الدفاع الروسية: وحدات اقتحام من قوات " أخمات" تنفذ عمليات هجومية ناجحة على محور ماريينكا
الدفاع الروسية: وحدات اقتحام من قوات " أخمات" تنفذ عمليات هجومية ناجحة على محور ماريينكا
تقوم مفارز "أخمات" ولواء البندقية الآلي الخامس بإجراء عمليات هجومية ناجحة على محور ماريينكا التكتيكي، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T09:54+0000
2023-05-31T09:54+0000
2023-05-31T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، إن "مفارز الهجوم للواء الآلي الخامس وكتيبة أخمات للقوات الخاصة ينفذون عمليات هجومية ناجحة على محور مارينكا التكتيكي".وأضافت وزارة الدفاع أن خسائر الجيش الأوكراني على محور دونيتسك لليوم بلغت أكثر من 200 جندي و18 قطعة من المعدات.وأشارت الوزارة: "خلال النهار على محور دونيتسك، بلغت الخسائر الإجمالية للعدو أكثر من 200 جندي أوكراني، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و12 عربة، ومدافع هاوتزر دي-30، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين من طراز غراد".وأكدت أن معارك ضارية اندلعت في منطقة أفدييفكا على محور دونيتسك، وتم ضرب وحدات من الجيش الأوكراني من عدد من المواقع في منطقتي كراسنوغوروفكا وياسينوفاتايا. كما أصابت الطائرات الروسية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا وفي قرية خيميك. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230531/سولنتسبيك-تضرب-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-أفدييفكا-فيديو-1077606878.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: وحدات اقتحام من قوات " أخمات" تنفذ عمليات هجومية ناجحة على محور ماريينكا
09:54 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
تقوم مفارز "أخمات" ولواء البندقية الآلي الخامس بإجراء عمليات هجومية ناجحة على محور ماريينكا التكتيكي، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، إن "مفارز الهجوم للواء الآلي الخامس وكتيبة أخمات للقوات الخاصة ينفذون عمليات هجومية ناجحة على محور مارينكا التكتيكي".
وأضافت وزارة الدفاع أن خسائر الجيش الأوكراني على محور دونيتسك لليوم بلغت أكثر من 200 جندي و18 قطعة من المعدات.
وأشارت الوزارة: "خلال النهار على محور دونيتسك، بلغت الخسائر الإجمالية للعدو أكثر من 200 جندي أوكراني، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و12 عربة، ومدافع هاوتزر دي-30، بالإضافة إلى مركبتين قتاليتين من طراز غراد".
وأكدت أن معارك ضارية اندلعت في منطقة أفدييفكا على محور دونيتسك، وتم ضرب وحدات من الجيش الأوكراني من عدد من المواقع في منطقتي كراسنوغوروفكا وياسينوفاتايا.
كما أصابت الطائرات الروسية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا وفي قرية خيميك. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية.