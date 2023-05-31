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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/السلطات-الروسية-تعلن-سقوط-مسيرة-على-أراضي-مصفاة-نفطية-في-إقليم-كراسنودار-1077602389.html
السلطات الروسية تعلن سقوط مسيرة على أراضي مصفاة نفطية في إقليم كراسنودار
السلطات الروسية تعلن سقوط مسيرة على أراضي مصفاة نفطية في إقليم كراسنودار
أفاد مقر العمليات الإقليمي في كراسنودار، اليوم الأربعاء، عن سقوط مسيرة مجهولة على مصفاة لتكرير النفط في المنطقة. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T07:42+0000
2023-05-31T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا لمقر العمليات: "في منطفة سيفرسكي، في حوالي الساعة 4 صباحا، سقطت مسيرة مجهولة الهوية على أراضي مصفاة إيلسكي للنفط. نتيجة للسقوط تحطمت المسيرة، ولم تتضرر البنية التحتية للمصنع، ولم يحدث هناك حريق".يقول التقرير: "تعمل الخدمات الخاصة والوكالات المتخصصة في المنطقة".وأفاد التقرير بأنه "لا توجد إصابات بشرية، ولم تلحق أضرار بالممتلكات".وفقا للسلطات، في الساعة 9:20 صباحا (بالتوقيت المحلي)، تم تدمير المسيرة التي سقطت بالمتفجرات لأسباب تتعلق بالسلامة.ويعد هذا ثاني حادث يقع في منطقة كوبان في الساعات الأخيرة والمرتبط بسقوط مسيرة على أراضي مصفاة. وفي الليلة الماضية، قال حاكم الإقليم، فينيامين كوندراتييف، إن سقوط طائرة مسيرة على مصفاة أفيبسكي أدى إلى اندلاع حريق في منطقة تبلغ مساحتها نحو 100 متر مربع. وتم إخماد الحريق ولم يصب أحد بأذى.
https://sputnikarabic.ae/20230531/التمساح-تضرب-العدو-بصواريخ-على-محور-كراسني-ليمان-فيديو-1077601278.html
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روسيا
روسيا

السلطات الروسية تعلن سقوط مسيرة على أراضي مصفاة نفطية في إقليم كراسنودار

07:42 GMT 31.05.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصور طائرة الاستطلاع دون طيار "أورلان 10" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أفاد مقر العمليات الإقليمي في كراسنودار، اليوم الأربعاء، عن سقوط مسيرة مجهولة على مصفاة لتكرير النفط في المنطقة.
ووفقا لمقر العمليات: "في منطفة سيفرسكي، في حوالي الساعة 4 صباحا، سقطت مسيرة مجهولة الهوية على أراضي مصفاة إيلسكي للنفط. نتيجة للسقوط تحطمت المسيرة، ولم تتضرر البنية التحتية للمصنع، ولم يحدث هناك حريق".
يقول التقرير: "تعمل الخدمات الخاصة والوكالات المتخصصة في المنطقة".
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:28 GMT
وأفاد التقرير بأنه "لا توجد إصابات بشرية، ولم تلحق أضرار بالممتلكات".
وفقا للسلطات، في الساعة 9:20 صباحا (بالتوقيت المحلي)، تم تدمير المسيرة التي سقطت بالمتفجرات لأسباب تتعلق بالسلامة.
ويعد هذا ثاني حادث يقع في منطقة كوبان في الساعات الأخيرة والمرتبط بسقوط مسيرة على أراضي مصفاة. وفي الليلة الماضية، قال حاكم الإقليم، فينيامين كوندراتييف، إن سقوط طائرة مسيرة على مصفاة أفيبسكي أدى إلى اندلاع حريق في منطقة تبلغ مساحتها نحو 100 متر مربع. وتم إخماد الحريق ولم يصب أحد بأذى.
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