https://sputnikarabic.ae/20230531/السودان-يمدد-إغلاق-المجال-الجوي-حتى-15-يونيو-المقبل-1077622702.html
السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل
السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل
أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني للمرة الرابعة على التوالي تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو/ تموز المقبل. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T19:32+0000
2023-05-31T19:32+0000
2023-05-31T19:32+0000
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وقال سلطة الطيران، في بيان، إنها استثنت من قرار إغلاق حركة الطيران رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.وجرى إغلاق المجال الجوي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي.ومنذ ذلك الوقت مددت السلطات الإغلاق 4 مرات، وكانت المرة السابقة في 13 مايو/ أيار الجاري، حيث تم التمديد حتى 31 من نفس الشهر.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى، بأن وفد الجيش السوداني علّق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع، في جدة السعودية.وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفد القوات المسلحة السودانية علّق المفاوضات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية في جدة".وأمس الأول (الاثنين)، جددت القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني) وقوات الدعم السريع، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى. في الوقت نفسه، يواصل كلا الجانبين تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة المعلنة.وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230531/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-السوداني-يعلق-مشاركته-في-مفاوضات-جدة-مع-قوات-الدعم-السريع---عاجل-1077605191.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/الطيران-المدني-السوداني-يعلن-تمديد-إغلاق-المجال-الجوي-للبلاد-حتى-13-مايو-المقبل-1076494307.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل
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أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني للمرة الرابعة على التوالي تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو/ تموز المقبل.
وقال سلطة الطيران، في بيان، إنها استثنت من قرار إغلاق حركة الطيران رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.
وجرى إغلاق المجال الجوي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
ومنذ ذلك الوقت مددت السلطات
الإغلاق 4 مرات، وكانت المرة السابقة في 13 مايو/ أيار الجاري، حيث تم التمديد حتى 31 من نفس الشهر.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد مصدر عسكري سوداني
رفيع المستوى، بأن وفد الجيش السوداني علّق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع، في جدة السعودية.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك
": "وفد القوات المسلحة السودانية علّق المفاوضات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية في جدة".
وأمس الأول (الاثنين)، جددت القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني) وقوات الدعم السريع، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى. في الوقت نفسه، يواصل كلا الجانبين تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة المعلنة.
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.