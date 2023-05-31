عربي
https://sputnikarabic.ae/20230531/السودان-يمدد-إغلاق-المجال-الجوي-حتى-15-يونيو-المقبل-1077622702.html
السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل
السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل
أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني للمرة الرابعة على التوالي تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو/ تموز المقبل. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T19:32+0000
2023-05-31T19:32+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154665_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d393324f989f37c49935cd4b48aa4bc6.jpg
وقال سلطة الطيران، في بيان، إنها استثنت من قرار إغلاق حركة الطيران رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.وجرى إغلاق المجال الجوي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي.ومنذ ذلك الوقت مددت السلطات الإغلاق 4 مرات، وكانت المرة السابقة في 13 مايو/ أيار الجاري، حيث تم التمديد حتى 31 من نفس الشهر.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى، بأن وفد الجيش السوداني علّق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع، في جدة السعودية.وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفد القوات المسلحة السودانية علّق المفاوضات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية في جدة".وأمس الأول (الاثنين)، جددت القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني) وقوات الدعم السريع، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى. في الوقت نفسه، يواصل كلا الجانبين تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة المعلنة.وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230531/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-السوداني-يعلق-مشاركته-في-مفاوضات-جدة-مع-قوات-الدعم-السريع---عاجل-1077605191.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/الطيران-المدني-السوداني-يعلن-تمديد-إغلاق-المجال-الجوي-للبلاد-حتى-13-مايو-المقبل-1076494307.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154665_216:0:1995:1334_1920x0_80_0_0_4368d47fa736dcae21554be94648547a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل

19:32 GMT 31.05.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني للمرة الرابعة على التوالي تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو/ تموز المقبل.
وقال سلطة الطيران، في بيان، إنها استثنت من قرار إغلاق حركة الطيران رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.
وجرى إغلاق المجال الجوي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
ومنذ ذلك الوقت مددت السلطات الإغلاق 4 مرات، وكانت المرة السابقة في 13 مايو/ أيار الجاري، حيث تم التمديد حتى 31 من نفس الشهر.
ما هي قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش السوداني؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع
07:54 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى، بأن وفد الجيش السوداني علّق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع، في جدة السعودية.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفد القوات المسلحة السودانية علّق المفاوضات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية في جدة".
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
الطيران المدني السوداني يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 13 مايو المقبل
30 أبريل, 16:59 GMT
وأمس الأول (الاثنين)، جددت القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني) وقوات الدعم السريع، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى. في الوقت نفسه، يواصل كلا الجانبين تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة المعلنة.
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع06:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала