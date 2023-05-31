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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-38-مرة-خلال-24-ساعة-الماضية-1077623951.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 38 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة، حسبما أفادت سلطات دونيتسك. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T23:06+0000
2023-05-31T23:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الديمقراطية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: في بيان على حسابه بموقع تلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 38 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة. وكانت ثماني مناطق في الجمهورية تحت نيران العدو، وهي؛ جورلوفكا، وجولموفسكي، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، ودونيتسك، وميكيفكا، وستاروميكايلوفكا، وفلاديميروفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230531/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-11-مسيرة-أوكرانية-في-دونيتسك--عاجل-1077608892.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

23:06 GMT 31.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 38 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة، حسبما أفادت سلطات دونيتسك.
وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الديمقراطية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: في بيان على حسابه بموقع تلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 38 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
10:37 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة. وكانت ثماني مناطق في الجمهورية تحت نيران العدو، وهي؛ جورلوفكا، وجولموفسكي، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، ودونيتسك، وميكيفكا، وستاروميكايلوفكا، وفلاديميروفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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