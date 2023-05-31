https://sputnikarabic.ae/20230531/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-38-مرة-خلال-24-ساعة-الماضية-1077623951.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 38 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة، حسبما أفادت سلطات دونيتسك. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T23:06+0000
2023-05-31T23:06+0000
2023-05-31T23:06+0000
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وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الديمقراطية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: في بيان على حسابه بموقع تلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 38 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة. وكانت ثماني مناطق في الجمهورية تحت نيران العدو، وهي؛ جورلوفكا، وجولموفسكي، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، ودونيتسك، وميكيفكا، وستاروميكايلوفكا، وفلاديميروفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230531/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-11-مسيرة-أوكرانية-في-دونيتسك--عاجل-1077608892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 38 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 38 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة، حسبما أفادت سلطات دونيتسك.
وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الديمقراطية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: في بيان على حسابه بموقع تلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 38 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 228 وحدة من الذخيرة المختلفة. وكانت ثماني مناطق في الجمهورية تحت نيران العدو، وهي؛ جورلوفكا، وجولموفسكي، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، ودونيتسك، وميكيفكا، وستاروميكايلوفكا، وفلاديميروفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.