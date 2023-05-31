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مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر قصف أوكراني لمزرعة دواجن بجمهورية لوغانسك
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-بـ5-قذائف-1077600894.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ5 قذائف
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ5 قذائف
أطلقت القوات الأوكرانية 5 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي بدونيتسك، وفق ما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T04:18+0000
2023-05-31T04:19+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.35 [بتوقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك ( منطقة بتروفسكي ): تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230531/سلاح-الجو-الروسي-يقصف-نقاط-انتشار-اللواء-الأول-للقوات-الخاصة-الأوكرانية-1077600206.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ5 قذائف

04:18 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 04:19 GMT 31.05.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أطلقت القوات الأوكرانية 5 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي بدونيتسك، وفق ما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.35 [بتوقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك ( منطقة بتروفسكي ): تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".
مقاتلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يقصف نقاط انتشار اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية
02:06 GMT
وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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