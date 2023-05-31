https://sputnikarabic.ae/20230531/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-بـ5-قذائف-1077600894.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ5 قذائف
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ5 قذائف
أطلقت القوات الأوكرانية 5 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي بدونيتسك، وفق ما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T04:18+0000
2023-05-31T04:18+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.35 [بتوقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك ( منطقة بتروفسكي ): تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230531/سلاح-الجو-الروسي-يقصف-نقاط-انتشار-اللواء-الأول-للقوات-الخاصة-الأوكرانية-1077600206.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ5 قذائف
04:18 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 04:19 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية 5 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي بدونيتسك، وفق ما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر" تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 5.35 [بتوقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك ( منطقة بتروفسكي ): تم إطلاق خمس قذائف عيار 155 ملم".
وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.