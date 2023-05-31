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https://sputnikarabic.ae/20230531/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يعتزمان-عقد-لقاء-في-المستقبل-القريب---عاجل-1077608156.html
الكرملين يعلن اتفاق بوتين وأردوغان على اللقاء قريبا
الكرملين يعلن اتفاق بوتين وأردوغان على اللقاء قريبا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أكدا عزمهما عقد لقاء... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T10:03+0000
2023-05-31T10:20+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس بوتين وأردوغان، لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.وتابع: "أين سيكون ومتى بالضبط، لم يتم الاتفاق على ذلك بعد مع الأخذ في الاعتبار جدول أعمال الرئيسين، ولكن هناك تفاهم ونحن بالفعل نستعد لمثل هذا اللقاء".وكان بوتين أجرى، أمس الثلاثاء، محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لتهنئته على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدًا إسهامه الكبير في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين".وأشار بوتين إلى أن الدعم الذي عبّر عنه الشعب التركي لقائده يفتح آفاقًا إضافية لتوسيع التعاون بين البلدين.وفي السياق نفسه، أكد أردوغان التزامه بمواصلة العمل على جدول الأعمال الحالي بأكمله، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية.وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأكثر من 52%.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الكرملين-بوتين-يؤكد-على-مساهمة-أردوغان-في-تطوير-العلاقات-الروسية-التركية-بطريقة-بناءة-1077560680.html
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فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين يعلن اتفاق بوتين وأردوغان على اللقاء قريبا

10:03 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 10:20 GMT 31.05.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أكدا عزمهما عقد لقاء بينهما في المستقبل القريب.
وقال بيسكوف للصحفيين، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس بوتين وأردوغان، لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وتابع: "أين سيكون ومتى بالضبط، لم يتم الاتفاق على ذلك بعد مع الأخذ في الاعتبار جدول أعمال الرئيسين، ولكن هناك تفاهم ونحن بالفعل نستعد لمثل هذا اللقاء".
وكان بوتين أجرى، أمس الثلاثاء، محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لتهنئته على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
الكرملين: بوتين يؤكد على مساهمة أردوغان في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة
29 مايو, 18:12 GMT
وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدًا إسهامه الكبير في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين".
وأشار بوتين إلى أن الدعم الذي عبّر عنه الشعب التركي لقائده يفتح آفاقًا إضافية لتوسيع التعاون بين البلدين.
وفي السياق نفسه، أكد أردوغان التزامه بمواصلة العمل على جدول الأعمال الحالي بأكمله، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية.
وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأكثر من 52%.
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