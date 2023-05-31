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اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب سقوط طائرة مسيرة
https://sputnikarabic.ae/20230531/اندلاع-حريق-في-مصفاة-نفط-بمنطقة-كراسنودار-الروسية-بسبب-سقوط-طائرة-مسيرة-1077600061.html
اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب سقوط طائرة مسيرة
اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب سقوط طائرة مسيرة
31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T01:40+0000
2023-05-31T01:40+0000
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252
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب سقوط طائرة مسيرة

01:40 GMT 31.05.2023
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 13:47 GMT
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