https://sputnikarabic.ae/20230531/بيلاروسيا-وباكستان-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-المنظمات-الدولية-1077624075.html

بيلاروسيا وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية

بيلاروسيا وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية

قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الخميس، إن بيلاروسيا وباكستان اتفقتا على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت الوزارة في بيان: "استقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وزير الخارجية البيلاروسي [سيرغي ألينك]. وأعاد الجانبان التأكيد على الطبيعة الودية للعلاقات البيلاروسية الباكستانية، والتركيز على تعزيزها وتطويرها. ونوقش النطاق الكامل للتعاون البيلاروسي الباكستاني".وأضاف البيان: "تم إيلاء اهتمام خاص للإعداد والمحتوى الاقتصادي للزيارات المقبلة على مختلف المستويات"، لافتا إلى أن: "في أوقات التحديات العالمية، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في إطار المنظمات الإقليمية الدولية".وقالت الوزارة إنه بالنظر إلى منظمة شنغهاي للتعاون في هذا السياق، شكر ألينك الجانب الباكستاني على دعمه بيلاروسيا في عملية الانضمام إلى المنظمة كدولة كاملة العضوية.

https://sputnikarabic.ae/20220923/لوكاشينكو-بيلاروسيا-تصبح-كاملة-العضوية-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-غضون-عام-1068142216.html

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أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن