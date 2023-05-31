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https://sputnikarabic.ae/20230531/بيلاروسيا-وباكستان-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-المنظمات-الدولية-1077624075.html
بيلاروسيا وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية
بيلاروسيا وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية
قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الخميس، إن بيلاروسيا وباكستان اتفقتا على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T23:20+0000
2023-05-31T23:20+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "استقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وزير الخارجية البيلاروسي [سيرغي ألينك]. وأعاد الجانبان التأكيد على الطبيعة الودية للعلاقات البيلاروسية الباكستانية، والتركيز على تعزيزها وتطويرها. ونوقش النطاق الكامل للتعاون البيلاروسي الباكستاني".وأضاف البيان: "تم إيلاء اهتمام خاص للإعداد والمحتوى الاقتصادي للزيارات المقبلة على مختلف المستويات"، لافتا إلى أن: "في أوقات التحديات العالمية، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في إطار المنظمات الإقليمية الدولية".وقالت الوزارة إنه بالنظر إلى منظمة شنغهاي للتعاون في هذا السياق، شكر ألينك الجانب الباكستاني على دعمه بيلاروسيا في عملية الانضمام إلى المنظمة كدولة كاملة العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20220923/لوكاشينكو-بيلاروسيا-تصبح-كاملة-العضوية-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-غضون-عام-1068142216.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن

بيلاروسيا وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية

23:20 GMT 31.05.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الخميس، إن بيلاروسيا وباكستان اتفقتا على تعزيز التعاون في المنظمات الدولية.
وقالت الوزارة في بيان: "استقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وزير الخارجية البيلاروسي [سيرغي ألينك]. وأعاد الجانبان التأكيد على الطبيعة الودية للعلاقات البيلاروسية الباكستانية، والتركيز على تعزيزها وتطويرها. ونوقش النطاق الكامل للتعاون البيلاروسي الباكستاني".
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وأضاف البيان: "تم إيلاء اهتمام خاص للإعداد والمحتوى الاقتصادي للزيارات المقبلة على مختلف المستويات"، لافتا إلى أن: "في أوقات التحديات العالمية، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في إطار المنظمات الإقليمية الدولية".
وقالت الوزارة إنه بالنظر إلى منظمة شنغهاي للتعاون في هذا السياق، شكر ألينك الجانب الباكستاني على دعمه بيلاروسيا في عملية الانضمام إلى المنظمة كدولة كاملة العضوية.
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