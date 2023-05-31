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تحليق أول طائرة شحن عسكرية إيرانية... فيديو
تحليق أول طائرة شحن عسكرية إيرانية... فيديو
أكملت طائرة الشحن العسكري الإيرانية المحلية الصنع "سيمرغ"، اليوم الأربعاء، رحلتها الأولى بنجاح. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T13:39+0000
2023-05-31T13:39+0000
إيران
أخبار إيران
رصد عسكري
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وأكد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، يوم أمس الثلاثاء، نجاح اختبار طيران الطائرة "سيمرغ" الإيرانية المخصصة للشحن بنجاح.ونقلت وكالة "تسنيم"، عن وزير الدفاع الإيراني، خلال إزاحة الستار عن الطائرة، أن "هذه الطائرة نتاج إعادة تصميم وتطوير طراز مشابه من طائرات النقل العسكري الخارجية".وذكر العميد محمد رضا أشتياني، أن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة الإيرانية الصنع لا تقارن بالنماذج المشابهة، خاصة وأنها تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية.
إيران
أخبار إيران
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إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري

تحليق أول طائرة شحن عسكرية إيرانية... فيديو

13:39 GMT 31.05.2023
© Fotolia / Emmanuel Wuytsطائرة إيرانية
طائرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Fotolia / Emmanuel Wuyts
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أكملت طائرة الشحن العسكري الإيرانية المحلية الصنع "سيمرغ"، اليوم الأربعاء، رحلتها الأولى بنجاح.
وأكد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، يوم أمس الثلاثاء، نجاح اختبار طيران الطائرة "سيمرغ" الإيرانية المخصصة للشحن بنجاح.
ونقلت وكالة "تسنيم"، عن وزير الدفاع الإيراني، خلال إزاحة الستار عن الطائرة، أن "هذه الطائرة نتاج إعادة تصميم وتطوير طراز مشابه من طائرات النقل العسكري الخارجية".
وذكر العميد محمد رضا أشتياني، أن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة الإيرانية الصنع لا تقارن بالنماذج المشابهة، خاصة وأنها تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية.
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