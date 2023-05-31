https://sputnikarabic.ae/20230531/تحول-مياه-القنال-الكبير-في-فينيتسيا-إلى-اللون-الأخضر-والسلطات-تكشف-السبب-فيديو-1077612479.html
تحول مياه القنال الكبير في فينيسيا إلى اللون الأخضر والسلطات تكشف السبب... فيديو
تحول مياه القنال الكبير في فينيسيا إلى اللون الأخضر والسلطات تكشف السبب... فيديو
تحول لون مياه القنال الكبير في مدينة فينيسيا الإيطالية إلى الأخضر دون أن يتضح السبب فورا، قبل أن تحقق السلطات لفك غموض هذا التغير. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T12:49+0000
2023-05-31T12:49+0000
2023-05-31T12:51+0000
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ونقلت قناة "يورونيوز" على يوتيوب مقطع يظهر التحول الكبير في مياه القنال الإيطالي، فيما أعلنت سلطات المدينة أنها توصلت إلى السبب الذي يكمن وراء اخضرار هذه المياه.وأوضحت السلطات أن التحقيقات كشفت عن أن تحول قسم من مياه القنال الكبير في فينيسيا في إيطاليا، يوم الأحد، جاء بشكل مؤقت، وسببه وجود مادة الفلوريسين غير السامة والتي تُستخدم عادة لفحص شبكات الصرف الصحي.وأفادت الهيئة الإقليمية للوقاية والحماية البيئية في فينيتو بأن التحاليل "أظهرت وجود مادة الفلورسين في العينات، كما لم تثبت التحقيقات وجود عناصر سامة في العينات التي خضعت للتحليل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, إيطاليا, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, إيطاليا, الأخبار
تحول مياه القنال الكبير في فينيسيا إلى اللون الأخضر والسلطات تكشف السبب... فيديو
12:49 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
تحول لون مياه القنال الكبير في مدينة فينيسيا الإيطالية إلى الأخضر دون أن يتضح السبب فورا، قبل أن تحقق السلطات لفك غموض هذا التغير.
ونقلت قناة
"يورونيوز" على يوتيوب مقطع يظهر التحول الكبير في مياه القنال الإيطالي، فيما أعلنت سلطات المدينة أنها توصلت إلى السبب الذي يكمن وراء اخضرار هذه المياه.
وأوضحت السلطات أن التحقيقات كشفت عن أن تحول قسم من مياه القنال الكبير في فينيسيا في إيطاليا، يوم الأحد، جاء بشكل مؤقت، وسببه وجود مادة الفلوريسين غير السامة والتي تُستخدم عادة لفحص شبكات الصرف الصحي.
وأفادت الهيئة الإقليمية للوقاية والحماية البيئية في فينيتو بأن التحاليل "أظهرت وجود مادة الفلورسين في العينات، كما لم تثبت التحقيقات وجود عناصر سامة في العينات التي خضعت للتحليل".