https://sputnikarabic.ae/20230531/تفعيل-قانون-التمديد-للمجالس-البلدية-في-لبنان-بعد-رد-الطعون-1077622860.html
تفعيل قانون التمديد للمجالس البلدية في لبنان بعد رد الطعون
تفعيل قانون التمديد للمجالس البلدية في لبنان بعد رد الطعون
دخل قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان حيز التنفيذ، بعد قرار المجلس الدستوري برد الطعون المتعلقة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T19:44+0000
2023-05-31T19:44+0000
2023-05-31T19:44+0000
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وكان قد تقدم نواب من الأحزاب المعارضة وقوى التغيير بطعون أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 310، الصادر بتاريخ 19 أبريل/ نيسان 2023، المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، مطالبين بتعليق العمل به والعمل على إجراء الانتخابات البلدية.وأقر مجلس النواب اللبناني في أبريل الماضي، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مدة أقصاها سنة، والتمديد للمجالس الحالية منعًا للفراغ، بسبب العقبات اللوجستية والتقنية والإدارية وعدم تأمين التمويل اللازم لها.وقال عبود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "العذر أنه لا يوجد وقت لتنظيم الانتخابات البلدية، عذر ليس قائم لأنه عندما يتأخر المجلس الدستوري ليبت في الطعن يعني يكون جزئيا جزء من المشكلة وجزء من اللعبة وعلى الطريقة اللبنانية أخذ القرار في اللحظة الأخيرة بحجة عدم وجود ميزانية أو وقت، المبدأ أن البلديات ليست مرفقا عاما بل سلطة محلية".وأوضح عبود أن "الانتخابات حق مشروع للمواطن ليكون ممثلًا وفي السلطة المحلية وأن يكون لديه رأي في الموضوع، كل الفكرة وكل العملية مشكوك بأمرها، وتلعب دورًا في قتل الديمقراطية في لبنان".ورأى أن "عدم إجراء الانتخابات هو قرار سياسي، لا تريد القوى السياسية أن تخسر في البلديات، الأحزاب والقوى السياسية لا تستطيع أن تتحكم في الانتخابات البلدية كما تتحكم في الانتخابات النيابية، وبالتالي لا يريدون الخسارة، في الوقت نفسه لا وجود لأموال الدولة لاستعمالها في النظام الزبائني لهم ليؤمنوا استمراريتهم وسلطتهم".
https://sputnikarabic.ae/20230424/نائب-لبناني-حضورنا-المستمر-في-البرلمان-منذ-أكثر-من-3-أشهر-تأكيد-على-الالتزام-بأحكام-الدستور-1076243580.html
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لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
تفعيل قانون التمديد للمجالس البلدية في لبنان بعد رد الطعون
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دخل قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في لبنان حيز التنفيذ، بعد قرار المجلس الدستوري برد الطعون المتعلقة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها.
وكان قد تقدم نواب من الأحزاب المعارضة وقوى التغيير بطعون أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 310، الصادر بتاريخ 19 أبريل/ نيسان 2023، المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، مطالبين بتعليق العمل به والعمل على إجراء الانتخابات البلدية.
وأقر مجلس النواب اللبناني في أبريل الماضي، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مدة أقصاها سنة، والتمديد للمجالس الحالية منعًا للفراغ، بسبب العقبات اللوجستية والتقنية والإدارية وعدم تأمين التمويل اللازم لها.
وأبدى الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، عمار عبود، اعتراضه على فكرة أن لا يقبل الطعن.
وقال عبود، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "العذر أنه لا يوجد وقت لتنظيم الانتخابات البلدية، عذر ليس قائم لأنه عندما يتأخر المجلس الدستوري ليبت في الطعن يعني يكون جزئيا جزء من المشكلة وجزء من اللعبة وعلى الطريقة اللبنانية أخذ القرار في اللحظة الأخيرة بحجة عدم وجود ميزانية أو وقت، المبدأ أن البلديات ليست مرفقا عاما بل سلطة محلية".
وأوضح عبود أن "الانتخابات حق مشروع للمواطن ليكون ممثلًا وفي السلطة المحلية وأن يكون لديه رأي في الموضوع، كل الفكرة وكل العملية مشكوك بأمرها، وتلعب دورًا في قتل الديمقراطية في لبنان".
وحول تداعيات عدم إجراء الانتخابات البلدية على عمل البلديات الحالية، أشار عبود إلى أنه "بالتأكيد سيكون للتأجيل تداعيات لأن عدد البلديات المنحلة سيزيد، وسيكون هناك فراغ ومع الأزمة الاقتصادية لا يوجد بلديات ولا خدمات عامة".
ورأى أن "عدم إجراء الانتخابات هو قرار سياسي، لا تريد القوى السياسية أن تخسر في البلديات، الأحزاب والقوى السياسية لا تستطيع أن تتحكم في الانتخابات البلدية كما تتحكم في الانتخابات النيابية
، وبالتالي لا يريدون الخسارة، في الوقت نفسه لا وجود لأموال الدولة لاستعمالها في النظام الزبائني لهم ليؤمنوا استمراريتهم وسلطتهم".