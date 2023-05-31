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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/خبير-اقتصادي-بايدن-يخشى-تجاوز-الخطوط-الحمراء-التي-رسمها-بوتين-1077606267.html
خبير اقتصادي: بايدن يخشى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها بوتين
خبير اقتصادي: بايدن يخشى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها بوتين
قال بيتر موريتشي، خبير الاقتصاد وأستاذ الإدارة في جامعة ماريلاند، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء تقديمه المساعدة العسكرية لأوكرانيا، يخشى تجاوز الخطوط... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T09:09+0000
2023-05-31T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف الخبير: "وضع الرئيس الروسي قواعد تمنحه أفضل الفرص لكسب الصراع في أوكرانيا".وبحسب المقال المنشور في صحيفة "واشنطن تايمز": "رسم بوتين خطوطًا حمراء، أي تفاعل مع قوات الناتو والأسلحة النووية. وخوفًا من رد فعل بوتين، لم يتمكن بايدن من تزويد كييف بأنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز "أتاكمز" وطائرات دون طيار من طراز "إم كيو- 1سي غراي إيغل".ووفقا للخبير: "موقف الناتو تجاه روسيا هو احتواء القوات الروسية في أوكرانيا، ولكن ليس التدخل الفعال في النزاع من قبل قوات الحلف".وأضاف موريتشي: "بشكل أساسي، وضع بوتين القواعد التي تمنحه أفضل فرصة للفوز. بوتين وليس بايدن من يحدد السياسة الأمنية الأمريكية في أوروبا".وبحسب الخبير: "يمكن لروسيا تركيز جيشها في منطقة العمليات الخاصة دون خوف من غزو أراضيها من قبل قوات الناتو أو الغارات الجوية للتحالف".
https://sputnikarabic.ae/20230531/ميدفيديف-أي-مسؤول-بريطاني-يمكن-اعتباره-هدفا-مشروعا-لأن-بريطانيا-في-حالة-حرب-ضد-روسيا---عاجل-1077601826.html
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روسيا, العالم

خبير اقتصادي: بايدن يخشى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها بوتين

09:09 GMT 31.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
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قال بيتر موريتشي، خبير الاقتصاد وأستاذ الإدارة في جامعة ماريلاند، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء تقديمه المساعدة العسكرية لأوكرانيا، يخشى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف الخبير: "وضع الرئيس الروسي قواعد تمنحه أفضل الفرص لكسب الصراع في أوكرانيا".
وبحسب المقال المنشور في صحيفة "واشنطن تايمز": "رسم بوتين خطوطًا حمراء، أي تفاعل مع قوات الناتو والأسلحة النووية. وخوفًا من رد فعل بوتين، لم يتمكن بايدن من تزويد كييف بأنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز "أتاكمز" وطائرات دون طيار من طراز "إم كيو- 1سي غراي إيغل".
ووفقا للخبير: "موقف الناتو تجاه روسيا هو احتواء القوات الروسية في أوكرانيا، ولكن ليس التدخل الفعال في النزاع من قبل قوات الحلف".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
ميدفيديف: أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا لأن بريطانيا في حالة حرب ضد روسيا
06:09 GMT
وأضاف موريتشي: "بشكل أساسي، وضع بوتين القواعد التي تمنحه أفضل فرصة للفوز. بوتين وليس بايدن من يحدد السياسة الأمنية الأمريكية في أوروبا".
وبحسب الخبير: "يمكن لروسيا تركيز جيشها في منطقة العمليات الخاصة دون خوف من غزو أراضيها من قبل قوات الناتو أو الغارات الجوية للتحالف".
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