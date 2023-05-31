https://sputnikarabic.ae/20230531/خبير-اقتصادي-بايدن-يخشى-تجاوز-الخطوط-الحمراء-التي-رسمها-بوتين-1077606267.html

خبير اقتصادي: بايدن يخشى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها بوتين

خبير اقتصادي: بايدن يخشى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها بوتين

قال بيتر موريتشي، خبير الاقتصاد وأستاذ الإدارة في جامعة ماريلاند، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء تقديمه المساعدة العسكرية لأوكرانيا، يخشى تجاوز الخطوط... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T09:09+0000

2023-05-31T09:09+0000

2023-05-31T09:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف الخبير: "وضع الرئيس الروسي قواعد تمنحه أفضل الفرص لكسب الصراع في أوكرانيا".وبحسب المقال المنشور في صحيفة "واشنطن تايمز": "رسم بوتين خطوطًا حمراء، أي تفاعل مع قوات الناتو والأسلحة النووية. وخوفًا من رد فعل بوتين، لم يتمكن بايدن من تزويد كييف بأنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز "أتاكمز" وطائرات دون طيار من طراز "إم كيو- 1سي غراي إيغل".ووفقا للخبير: "موقف الناتو تجاه روسيا هو احتواء القوات الروسية في أوكرانيا، ولكن ليس التدخل الفعال في النزاع من قبل قوات الحلف".وأضاف موريتشي: "بشكل أساسي، وضع بوتين القواعد التي تمنحه أفضل فرصة للفوز. بوتين وليس بايدن من يحدد السياسة الأمنية الأمريكية في أوروبا".وبحسب الخبير: "يمكن لروسيا تركيز جيشها في منطقة العمليات الخاصة دون خوف من غزو أراضيها من قبل قوات الناتو أو الغارات الجوية للتحالف".

https://sputnikarabic.ae/20230531/ميدفيديف-أي-مسؤول-بريطاني-يمكن-اعتباره-هدفا-مشروعا-لأن-بريطانيا-في-حالة-حرب-ضد-روسيا---عاجل-1077601826.html

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