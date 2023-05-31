https://sputnikarabic.ae/20230531/خيبر-فيديو-يظهر-مدى-القوة-التدميرية-الهائلة-لصاروخ-إيران-الباليستي-الجديد-1077612658.html
"خيبر"... فيديو يظهر مدى القوة التدميرية الهائلة لصاروخ إيران الباليستي الجديد
"خيبر"... فيديو يظهر مدى القوة التدميرية الهائلة لصاروخ إيران الباليستي الجديد
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن مقطع فيديو يظهر بوضوح القوة التدميرية للصاروخ الانشطاري الجديد "خرمشهر 4" (خيبر)، أحد أكثر الصواريخ الباليستية... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T12:51+0000
2023-05-31T12:51+0000
2023-05-31T12:51+0000
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ويظهر الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ على أحد الأهداف إذ يتحول إلى عشرات المقذوفات بقوة تدميرية هائلة.وقالت الوزارة إن أغلب منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية لن تكون قادرة عن اعتراض، أو منع "خرمشهر 4" من إصابة أي هدف يقع في دائرة شعاعها 2000 كيلومتر.وفي وقت سابق أعلن قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أن صاروخ "خرمشهر 4" قادر على إصابة 80 هدفا عند وصوله لمنطقة الهدف.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
"خيبر"... فيديو يظهر مدى القوة التدميرية الهائلة لصاروخ إيران الباليستي الجديد
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كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن مقطع فيديو يظهر بوضوح القوة التدميرية للصاروخ الانشطاري الجديد "خرمشهر 4" (خيبر)، أحد أكثر الصواريخ الباليستية تطورا، سواء من حيث السرعة أو دقة إصابة الأهداف.
ويظهر الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ
على أحد الأهداف إذ يتحول إلى عشرات المقذوفات بقوة تدميرية هائلة.
وقالت الوزارة إن أغلب منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية لن تكون قادرة عن اعتراض، أو منع "خرمشهر 4" من إصابة أي هدف يقع في دائرة شعاعها 2000 كيلومتر.
وفي وقت سابق أعلن قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أن صاروخ "خرمشهر 4" قادر على إصابة 80 هدفا عند وصوله لمنطقة الهدف.