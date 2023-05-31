https://sputnikarabic.ae/20230531/روسيا-تعيد-تصميم-أول-سفينة-شبح-1077601079.html
روسيا تعيد تصميم أول سفينة "شبح"
روسيا تعيد تصميم أول سفينة "شبح"
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن أحدث كورفيت روسي "خفي" من المشروع "20386" تتم إعادة تصميمه من أجل تطوير إضافي للحلول المبتكرة المطبقة على هذه السفينة. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T04:55+0000
2023-05-31T04:55+0000
2023-05-31T05:00+0000
رصد عسكري
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وأوضح المصدر أن "المشروع ليس مغلقًا، والمشروع مستمر، ولكنه يحتاج لفترة لإعادة التصميم. وكان من الضروري وضع مزيد من الحلول المبتكرة المعتمدة التي يتم تنفيذها على هذه السفينة".وأشار إلى أنه من أجل اتخاذ قرار بشأن بناء سلسلة من طرادات المشروع المبتكر 20386، يلزم إجراء تقييم لفعالية العمل على السفينة الرائدة.طرادات مشروع 20386 هي سفن من الجيل الجديد يطبق فيها مبدأ التسلح المعياري. حصل الطراد الرئيسي من هذا المشروع على اسم "ديرزكي"، ثم أعيدت تسميته إلى "ميركوري". وفي وقت لاحق، تم إعطاء هذا الاسم لسفينة من مشروع 20380، والتي أصبحت جزءًا من البحرية في 13 مايو/أيار 2023.في وقت سابق، قالت مصادر لـ"سبوتنيك" إن سفينة أحدث مشروع 20386 ستكون أول سفينة روسية يتم بناؤها بالكامل وفقًا لمفهوم الشبح. إذا كانت تستخدم في وقت سابق عناصر منفصلة من تقنيات التخفي، بما في ذلك طلاء يمتص الرادار، فسيتم تطبيق مفهوم السفينة "الشبح" الكامل على السفينة الجديدة.وأفادت المصادر أنه تم بناء البدن بالكامل وتم تشكيل الهيكل العلوي للسفينة.
https://sputnikarabic.ae/20230525/السفينة-إيفان-خورس-تصد-هجوم-الزوارق-المسيرة-التابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1077419950.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا تعيد تصميم أول سفينة "شبح"
04:55 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن أحدث كورفيت روسي "خفي" من المشروع "20386" تتم إعادة تصميمه من أجل تطوير إضافي للحلول المبتكرة المطبقة على هذه السفينة.
وأوضح المصدر أن "المشروع ليس مغلقًا، والمشروع مستمر، ولكنه يحتاج لفترة لإعادة التصميم. وكان من الضروري وضع مزيد من الحلول المبتكرة المعتمدة التي يتم تنفيذها على هذه السفينة".
وأشار إلى أنه من أجل اتخاذ قرار بشأن بناء سلسلة من طرادات المشروع المبتكر 20386، يلزم إجراء تقييم لفعالية العمل على السفينة الرائدة.
طرادات مشروع 20386 هي سفن من الجيل الجديد يطبق فيها مبدأ التسلح المعياري. حصل الطراد الرئيسي من هذا المشروع على اسم "ديرزكي"، ثم أعيدت تسميته إلى "ميركوري". وفي وقت لاحق، تم إعطاء هذا الاسم لسفينة من مشروع 20380، والتي أصبحت جزءًا من البحرية في 13 مايو/أيار 2023.
في وقت سابق، قالت مصادر لـ"سبوتنيك" إن سفينة أحدث مشروع 20386 ستكون أول سفينة روسية يتم بناؤها بالكامل وفقًا لمفهوم الشبح. إذا كانت تستخدم في وقت سابق عناصر منفصلة من تقنيات التخفي، بما في ذلك طلاء يمتص الرادار، فسيتم تطبيق مفهوم السفينة "الشبح" الكامل على السفينة الجديدة.
وأفادت المصادر أنه تم بناء البدن بالكامل وتم تشكيل الهيكل العلوي للسفينة.