https://sputnikarabic.ae/20230531/زاخاروفا-تسخر-من-تصريحات-البيت-الأبيض-حول-عدم-الرغبة--بتحويل-الصراع-في-أوكرانيا-إلى-حرب-1077616725.html
زاخاروفا تسخر من تصريحات البيت الأبيض "حول عدم الرغبة بتحويل الصراع في أوكرانيا إلى حرب"
زاخاروفا تسخر من تصريحات البيت الأبيض "حول عدم الرغبة بتحويل الصراع في أوكرانيا إلى حرب"
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "تصريحات البيت الأبيض بأن واشنطن لا تريد تصعيد الصراع الأوكراني"، قائلةً بأن حرب الغرب الهجينة ضد... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T14:11+0000
2023-05-31T14:11+0000
2023-05-31T14:11+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "أمر مضحك لقد حطموا المنزل بأنفسهم، وأغرقوه بالوقود، وأشعلوا النار فيه بأنفسهم، وزرعوا الفتيل والحطب بأنفسهم، والآن يعلنون عدم استعدادهم للتصعيد".وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، بأن "الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب ضد الغرب".وقال: "لا نريد تشجيع الهجمات داخل روسيا، لأننا لا نريد أن تتصاعد الحرب... أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نفهم أنه إذا أعطينا بوتين ما يقوله - حرب ضد الغرب والولايات المتحدة والناتو، فسوف تسبب المزيد من المعاناة في القارة الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20230531/لافروف-بشأن-تصرفات-كييف-والغرب-القوات-المسلحة-الروسية-لديها-كل-الإجابات-1077610613.html
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روسيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية
زاخاروفا تسخر من تصريحات البيت الأبيض "حول عدم الرغبة بتحويل الصراع في أوكرانيا إلى حرب"
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "تصريحات البيت الأبيض بأن واشنطن لا تريد تصعيد الصراع الأوكراني"، قائلةً بأن حرب الغرب الهجينة ضد روسيا مستمرة منذ فترة طويلة.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام
"، اليوم الأربعاء: "أمر مضحك لقد حطموا المنزل بأنفسهم، وأغرقوه بالوقود، وأشعلوا النار فيه بأنفسهم، وزرعوا الفتيل والحطب بأنفسهم، والآن يعلنون عدم استعدادهم للتصعيد".
إن حرب الغرب الهجينة تدور رحاها منذ فترة طويلة.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، بأن "الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب ضد الغرب".
وقال
: "لا نريد تشجيع الهجمات داخل روسيا، لأننا لا نريد أن تتصاعد الحرب... أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نفهم أنه إذا أعطينا بوتين ما يقوله - حرب ضد الغرب والولايات المتحدة والناتو، فسوف تسبب المزيد من المعاناة في القارة الأوروبية".