https://sputnikarabic.ae/20230531/زاخاروفا-موقف-الغرب-من-هجمات-المسيرات-على-موسكو-دنيء---عاجل-1077601905.html
زاخاروفا: موقف الغرب من هجمات المسيرات على موسكو دنيء - عاجل
زاخاروفا: موقف الغرب من هجمات المسيرات على موسكو دنيء - عاجل
استنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، موقف الغرب من هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف العاصمة الروسية موسكو. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T06:09+0000
2023-05-31T06:09+0000
2023-05-31T06:13+0000
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وقالت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "هجمات المسيرات على موسكو دنيء فهم يعلقون فقط على ما يريدون التعليق عليه".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
زاخاروفا: موقف الغرب من هجمات المسيرات على موسكو دنيء - عاجل
06:09 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 06:13 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
استنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، موقف الغرب من هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف العاصمة الروسية موسكو.
وقالت زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن "هجمات المسيرات على موسكو دنيء فهم يعلقون فقط على ما يريدون التعليق عليه".