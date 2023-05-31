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زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا
https://sputnikarabic.ae/20230531/زلزال-عنيف-بقوة-62-درجات-قبالة-الساحل-الجنوبي-لنيوزيلندا-1077600613.html
زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا
زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في جزر أوكلاند بنيوزيلندا الساعة 02:21:21 بتوقيت غرينتش. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T02:59+0000
2023-05-31T03:09+0000
زلزال
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
نيوزيلندا
أخبار نيوزيلندا
العالم
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وقد حدد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق صفر كيلومتر، عند التقاء دائرة عرض 49.5951 درجة جنوبا وخط طول 163.9168 درجة شرقا.
نيوزيلندا
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زلزال, هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية, نيوزيلندا, أخبار نيوزيلندا, العالم
زلزال, هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية, نيوزيلندا, أخبار نيوزيلندا, العالم

زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

02:59 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 03:09 GMT 31.05.2023)
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زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في جزر أوكلاند بنيوزيلندا الساعة 02:21:21 بتوقيت غرينتش.
وقد حدد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق صفر كيلومتر، عند التقاء دائرة عرض 49.5951 درجة جنوبا وخط طول 163.9168 درجة شرقا.
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