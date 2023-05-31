عربي
زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/سلاح-الجو-الروسي-يقصف-نقاط-انتشار-اللواء-الأول-للقوات-الخاصة-الأوكرانية-1077600206.html
سلاح الجو الروسي يقصف نقاط انتشار اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية
سلاح الجو الروسي يقصف نقاط انتشار اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو الروسي، شنت ضربة بالقنابل والصواريخ على نقاط تمركز اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T02:06+0000
2023-05-31T02:39+0000
طائرات سلاح الجو الروسي
القوات الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101469/12/1014691287_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_0e42b22260d255167cabc36fc4915686.jpg
وحسبما أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك": "شنت طائرات المجموعة ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط التمركز المؤقتة للواء الخاص الأول ومناطق تجمع الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواءين الميكانيكيين المستقلين 14 و92 ووحدات الدفاع الإقليمي".ووفقًا له، في اتجاه كوبيانسك، قامت المدفعية بإطلاق النار من مدافع "أكاسيا" و"مستا-س" ودمرت في منطقة القرى ستاريتسا وفيشنيفوي طاقما هاون للعدو. وفي منطقة القرى لوزافايا وزابادنايا، أصابت مدافع هاوتزر D-20 و D-30.بالإضافة إلى ذلك، أفشل الجنود الروس خمس محاولات لتناوب الوحدات على المواقع الأمامية في منطقة الدفاع لجيش الأسلحة المشترك السادس.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230531/اندلاع-حريق-في-مصفاة-نفط-بمنطقة-كراسنودار-الروسية-بسبب-سقوط-طائرة-مسيرة-1077600061.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101469/12/1014691287_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_f4646f754abe750133a172275b702540.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طائرات سلاح الجو الروسي, القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
طائرات سلاح الجو الروسي, القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

سلاح الجو الروسي يقصف نقاط انتشار اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية

02:06 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 02:39 GMT 31.05.2023)
© Sputnikمقاتلات روسية
مقاتلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو الروسي، شنت ضربة بالقنابل والصواريخ على نقاط تمركز اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية.
وحسبما أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك": "شنت طائرات المجموعة ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط التمركز المؤقتة للواء الخاص الأول ومناطق تجمع الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواءين الميكانيكيين المستقلين 14 و92 ووحدات الدفاع الإقليمي".
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب سقوط طائرة مسيرة
01:40 GMT
ووفقًا له، في اتجاه كوبيانسك، قامت المدفعية بإطلاق النار من مدافع "أكاسيا" و"مستا-س" ودمرت في منطقة القرى ستاريتسا وفيشنيفوي طاقما هاون للعدو. وفي منطقة القرى لوزافايا وزابادنايا، أصابت مدافع هاوتزر D-20 و D-30.
بالإضافة إلى ذلك، أفشل الجنود الروس خمس محاولات لتناوب الوحدات على المواقع الأمامية في منطقة الدفاع لجيش الأسلحة المشترك السادس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 13:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала