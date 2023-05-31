https://sputnikarabic.ae/20230531/سلاح-الجو-الروسي-يقصف-نقاط-انتشار-اللواء-الأول-للقوات-الخاصة-الأوكرانية-1077600206.html
سلاح الجو الروسي يقصف نقاط انتشار اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية
سلاح الجو الروسي يقصف نقاط انتشار اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو الروسي، شنت ضربة بالقنابل والصواريخ على نقاط تمركز اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T02:06+0000
2023-05-31T02:06+0000
2023-05-31T02:39+0000
طائرات سلاح الجو الروسي
القوات الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسبما أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك": "شنت طائرات المجموعة ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط التمركز المؤقتة للواء الخاص الأول ومناطق تجمع الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواءين الميكانيكيين المستقلين 14 و92 ووحدات الدفاع الإقليمي".ووفقًا له، في اتجاه كوبيانسك، قامت المدفعية بإطلاق النار من مدافع "أكاسيا" و"مستا-س" ودمرت في منطقة القرى ستاريتسا وفيشنيفوي طاقما هاون للعدو. وفي منطقة القرى لوزافايا وزابادنايا، أصابت مدافع هاوتزر D-20 و D-30.بالإضافة إلى ذلك، أفشل الجنود الروس خمس محاولات لتناوب الوحدات على المواقع الأمامية في منطقة الدفاع لجيش الأسلحة المشترك السادس.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230531/اندلاع-حريق-في-مصفاة-نفط-بمنطقة-كراسنودار-الروسية-بسبب-سقوط-طائرة-مسيرة-1077600061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طائرات سلاح الجو الروسي, القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
طائرات سلاح الجو الروسي, القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
سلاح الجو الروسي يقصف نقاط انتشار اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية
02:06 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 02:39 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو الروسي، شنت ضربة بالقنابل والصواريخ على نقاط تمركز اللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية.
وحسبما أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك
": "شنت طائرات المجموعة ضربات بالصواريخ والقنابل على نقاط التمركز المؤقتة للواء الخاص الأول ومناطق تجمع الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواءين الميكانيكيين المستقلين 14 و92 ووحدات الدفاع الإقليمي".
ووفقًا له، في اتجاه كوبيانسك، قامت المدفعية بإطلاق النار من مدافع "أكاسيا" و"مستا-س" ودمرت في منطقة القرى ستاريتسا وفيشنيفوي طاقما هاون للعدو. وفي منطقة القرى لوزافايا وزابادنايا، أصابت مدافع هاوتزر D-20 و D-30.
بالإضافة إلى ذلك، أفشل الجنود الروس خمس محاولات لتناوب الوحدات على المواقع الأمامية في منطقة الدفاع لجيش الأسلحة المشترك السادس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.