https://sputnikarabic.ae/20230531/سولنتسبيك-تضرب-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-أفدييفكا-فيديو-1077606878.html
"سولنتسبيك" تضرب القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا... فيديو
"سولنتسبيك" تضرب القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا... فيديو
ظهر مقطع فيديو لعمل نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسبيك" في منطقة أفدييفكا. ونشرت اللقطات قناة "القوات الشعبية لدونيتسك". 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T09:30+0000
2023-05-31T09:30+0000
2023-05-31T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يمكن مشاهدة الضربات الدقيقة لقاذف اللهب "سولنتسبيك". قاذف اللهب يرعب الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. كل ضربة منه تقضي على كل الأعداء في منطقة الإصابة.في وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على ما يصل إلى 145 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزردي-30. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سولنتسبيك" تضرب القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا... فيديو
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ظهر مقطع فيديو لعمل نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسبيك" في منطقة أفدييفكا. ونشرت اللقطات قناة "القوات الشعبية لدونيتسك".
يمكن مشاهدة الضربات الدقيقة لقاذف اللهب "سولنتسبيك". قاذف اللهب يرعب الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. كل ضربة منه تقضي على كل الأعداء في منطقة الإصابة.
في وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على ما يصل إلى 145 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزردي-30. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.