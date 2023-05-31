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الدفاع الروسية تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/سولنتسبيك-تضرب-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-أفدييفكا-فيديو-1077606878.html
"سولنتسبيك" تضرب القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا... فيديو
"سولنتسبيك" تضرب القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا... فيديو
ظهر مقطع فيديو لعمل نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسبيك" في منطقة أفدييفكا. ونشرت اللقطات قناة "القوات الشعبية لدونيتسك". 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T09:30+0000
2023-05-31T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يمكن مشاهدة الضربات الدقيقة لقاذف اللهب "سولنتسبيك". قاذف اللهب يرعب الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. كل ضربة منه تقضي على كل الأعداء في منطقة الإصابة.في وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على ما يصل إلى 145 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزردي-30. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سولنتسبيك" تضرب القوات الأوكرانية في منطقة أفدييفكا... فيديو

09:30 GMT 31.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik
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ظهر مقطع فيديو لعمل نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسبيك" في منطقة أفدييفكا. ونشرت اللقطات قناة "القوات الشعبية لدونيتسك".
يمكن مشاهدة الضربات الدقيقة لقاذف اللهب "سولنتسبيك". قاذف اللهب يرعب الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. كل ضربة منه تقضي على كل الأعداء في منطقة الإصابة.
في وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على ما يصل إلى 145 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزردي-30. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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