https://sputnikarabic.ae/20230531/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-لن-نسمح-لواشنطن-بانتهاك-حقوق-بلادنا-السيادية-1077623777.html

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لن نسمح لواشنطن بانتهاك حقوق بلادنا السيادية

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لن نسمح لواشنطن بانتهاك حقوق بلادنا السيادية

قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن بلادها تتعهد بتكثيف جهود المراقبة العسكرية ولن تسمح لواشنطن بانتهاك حقوقها السيادية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T21:43+0000

2023-05-31T21:43+0000

2023-05-31T22:51+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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وقالت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في كوريا الشمالية كيم يو-جونغ، إن قمر الاستطلاع العسكري الخاص بكوريا الشمالية سيدخل قريبًا مدار الفضاء بدقة لتنفيذ مهامه. وأضافت أن: "بيونغ يانغ ستفعل كل شئ لتعزيز الردع، لا يمكن لأحد إنكار حق بلادنا في إطلاق قمر صناعي".وأعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم. وقالت إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت ويجري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن "كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع".وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/أيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -18" في 13 أبريل/نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230531/واشنطن-تدين-بشدة-إطلاق-كوريا-الشمالية-لقمر-صناعي-وتقول-إن-باب-الدبلوماسية-لا-يزال-مفتوحا-1077599690.html

https://sputnikarabic.ae/20230531/كوريا-الشمالية-تكشف-سبب-تحطم-قمر-الاستطلاع-العسكري-أثناء-عملية-الإطلاق-1077599872.html

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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة