https://sputnikarabic.ae/20230531/لافروف-بشأن-تصرفات-كييف-والغرب-القوات-المسلحة-الروسية-لديها-كل-الإجابات-1077610613.html

لافروف بشأن تصرفات كييف والغرب: القوات المسلحة الروسية لديها كل الإجابات

لافروف بشأن تصرفات كييف والغرب: القوات المسلحة الروسية لديها كل الإجابات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ردا على سؤال بشأن العواقب المحتملة لهجوم طائرات دون طيار على موسكو وخطر قيام الغرب بتزويد كييف بمزيد من الأسلحة بعيدة... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T12:13+0000

2023-05-31T12:13+0000

2023-05-31T12:13+0000

روسيا

سيرغي لافروف

العالم

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وصرح لافروف في مؤتمر صحفي عقب المحادثات في موزمبيق: "بالنسبة لعواقب هذا الخط الإجرامي، فإن قواتنا المسلحة تتعامل مع العواقب. أنا متأكد من أن لديها إجابات على جميع الأسئلة".وأضاف: "في تطويرالتجربة الجيدة الحالية، سنكون مستعدين لتوريد المنتجات العسكرية التي يطلبها أصدقاؤنا الموزمبيقيون، بما في ذلك ضمان القدرة الدفاعية وزيادة إمكانات مكافحة الإرهاب".وصرح وزير الخارجية الروسي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي سيلتقيان على هامش القمة الروسية - الأفريقية.

https://sputnikarabic.ae/20230530/لافروف-نظام-كييف-قد-تحول-منذ-فترة-طويلة-إلى-الأساليب-الإرهابية-فيديو-1077584103.html

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