https://sputnikarabic.ae/20230531/لافروف-بشأن-تصرفات-كييف-والغرب-القوات-المسلحة-الروسية-لديها-كل-الإجابات-1077610613.html
لافروف بشأن تصرفات كييف والغرب: القوات المسلحة الروسية لديها كل الإجابات
لافروف بشأن تصرفات كييف والغرب: القوات المسلحة الروسية لديها كل الإجابات
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ردا على سؤال بشأن العواقب المحتملة لهجوم طائرات دون طيار على موسكو وخطر قيام الغرب بتزويد كييف بمزيد من الأسلحة بعيدة... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T12:13+0000
2023-05-31T12:13+0000
2023-05-31T12:13+0000
روسيا
سيرغي لافروف
العالم
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وصرح لافروف في مؤتمر صحفي عقب المحادثات في موزمبيق: "بالنسبة لعواقب هذا الخط الإجرامي، فإن قواتنا المسلحة تتعامل مع العواقب. أنا متأكد من أن لديها إجابات على جميع الأسئلة".وأضاف: "في تطويرالتجربة الجيدة الحالية، سنكون مستعدين لتوريد المنتجات العسكرية التي يطلبها أصدقاؤنا الموزمبيقيون، بما في ذلك ضمان القدرة الدفاعية وزيادة إمكانات مكافحة الإرهاب".وصرح وزير الخارجية الروسي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي سيلتقيان على هامش القمة الروسية - الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230530/لافروف-نظام-كييف-قد-تحول-منذ-فترة-طويلة-إلى-الأساليب-الإرهابية-فيديو-1077584103.html
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روسيا, سيرغي لافروف, العالم
روسيا, سيرغي لافروف, العالم
لافروف بشأن تصرفات كييف والغرب: القوات المسلحة الروسية لديها كل الإجابات
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ردا على سؤال بشأن العواقب المحتملة لهجوم طائرات دون طيار على موسكو وخطر قيام الغرب بتزويد كييف بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى، إن القوات المسلحة الروسية لديها إجابات على جميع الأسئلة.
وصرح لافروف في مؤتمر صحفي عقب المحادثات في موزمبيق: "بالنسبة لعواقب هذا الخط الإجرامي، فإن قواتنا المسلحة تتعامل مع العواقب. أنا متأكد من أن لديها إجابات على جميع الأسئلة".
وقال لافروف: "عندما يزود الغرب النظام الأوكراني بأسحلة بعيدة المدى وفي نفس الوقت يقول، كما لو كان يبرر، إننا لا نشجع الضربات على الأراضي الروسية نفسها فهذه كذبة".
وأضاف: "في تطويرالتجربة الجيدة الحالية، سنكون مستعدين لتوريد المنتجات العسكرية التي يطلبها أصدقاؤنا الموزمبيقيون، بما في ذلك ضمان القدرة الدفاعية وزيادة إمكانات مكافحة الإرهاب".
وأصبحت موزمبيق الدولة الثالثة في جولة لافروف الأفريقية، بعد أن زار كينيا وبوروندي في وقت سابق من هذا الأسبوع. بعد ذلك، سوف يسافر إلى جنوب أفريقيا، حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية دول البريكس.
وصرح وزير الخارجية الروسي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي سيلتقيان على هامش القمة الروسية - الأفريقية.