https://sputnikarabic.ae/20230531/لافروف-لا-يمكن-لروسيا-أن-تتسامح-مع-نظام-زيلينسكي-النازي-على-حدودها-1077612360.html
لافروف: لا يمكن لروسيا أن تتسامح مع نظام زيلينسكي النازي على حدودها
لافروف: لا يمكن لروسيا أن تتسامح مع نظام زيلينسكي النازي على حدودها
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقب زيارته لموزمبيق، إن موسكو لا يمكن أن تتسامح مع نظام فلاديمير زيلينسكي على حدودها، الذي... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T12:48+0000
2023-05-31T12:48+0000
2023-05-31T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأجاب لافروف على سؤال بشأن احتمالات إنهاء الصراع في أوكرانيا: "لا يمكننا أن نتسامح مع نظام على حدودنا الذي يستخدم بشكل عام لتكرار عدوان ألمانيا النازية ضد بلادنا".وأضاف لافروف أن "زيلينسكي أصبح رمزا لصراع الغرب ضد روسيا".وقال لافروف: "خلال الحرب العالمية الثانية، وحد هتلر جميع الدول الأوروبية تقريبا تحت راياته... وفي الوضع الحالي، وحدت الولايات المتحدة أيضا كل أوروبا تقريبا، وأجبرتها على دفع تكاليف تسليح نظام كييف للحرب ضد روسيا وأجبرتها على استخدام الرئيس زيلينسكي كرمز لهذا الصراع، الذي يعلن صراحة الأيديولوجية النازية ويدخل الممارسات النازية في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230531/لافروف-بشأن-تصرفات-كييف-والغرب-القوات-المسلحة-الروسية-لديها-كل-الإجابات-1077610613.html
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روسيا, العالم
لافروف: لا يمكن لروسيا أن تتسامح مع نظام زيلينسكي النازي على حدودها
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقب زيارته لموزمبيق، إن موسكو لا يمكن أن تتسامح مع نظام فلاديمير زيلينسكي على حدودها، الذي يريد تكرار طريقة ألمانيا النازية تجاه روسيا.
وأجاب لافروف على سؤال بشأن احتمالات إنهاء الصراع في أوكرانيا: "لا يمكننا أن نتسامح مع نظام على حدودنا الذي يستخدم بشكل عام لتكرار عدوان ألمانيا النازية ضد بلادنا".
وأضاف لافروف أن "زيلينسكي أصبح رمزا لصراع الغرب ضد روسيا".
وقال لافروف: "خلال الحرب العالمية الثانية، وحد هتلر جميع الدول الأوروبية تقريبا تحت راياته... وفي الوضع الحالي، وحدت الولايات المتحدة أيضا كل أوروبا تقريبا، وأجبرتها على دفع تكاليف تسليح نظام كييف للحرب ضد روسيا وأجبرتها على استخدام الرئيس زيلينسكي كرمز لهذا الصراع، الذي يعلن صراحة الأيديولوجية النازية ويدخل الممارسات النازية في أوكرانيا".