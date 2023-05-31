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https://sputnikarabic.ae/20230531/لماذا-تقع-الكثير-من-النساء-فريسة-لمشاكل-الكلى-بعد-الثلاثين؟-1077616835.html
لماذا تقع الكثير من النساء فريسة لمشاكل الكلى بعد الثلاثين؟
لماذا تقع الكثير من النساء فريسة لمشاكل الكلى بعد الثلاثين؟
كشف اختصاصي في التهاب المسالك البولية، عن أسباب تزايد إصابة النساء بعد سن الثلاثين بأمراض ومشاكل الكلى، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل مخاطر الإصابة. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T14:13+0000
2023-05-31T14:13+0000
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وقال الدكتور أناند داراسكار، استشاري جراحة المسالك البولية، مستشفى مانيبال - بانر في دلهي: "يمكن للمرأة أن تصاب بحصوات الكلى، وهي عبارة عن رواسب صلبة صغيرة تتشكل في الكلى".حصوات الكلىوأوضح، في حديثه لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، أنه يمكن أن تسهم عوامل مثل التغيرات الهرمونية والعادات الغذائية والاستعداد الوراثي في تكوين حصوات الكلى، لافتا إلى أن الأعراض قد تشمل ألمًا شديدا في الظهر أو البطن، ودم في البول، وكثرة التبول.وقال أناند إنه يمكن لشرب الكثير من الماء، والحفاظ على نظام غذائي صحي، وإدارة الحالات الأساسية مثل السمنة ومرض السكري أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.التهابات المسالك البولية (UTIs)وأضاف أن عدوى المسالك البولية تعتبر أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال، ويمكن أن تؤثر على الكلى إذا تُركت دون علاج.وأشار إلى أن عدوى المسالك البولية تحدث عندما تدخل البكتيريا في المسالك البولية، ما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، فيما تشمل الأعراض، الإحساس بالحرقان أثناء التبول، وكثرة التبول، والبول الغائم أو الدموي، وألم الحوض، بينما يكون العلاج الفوري بالمضادات الحيوية ضروريا لمنع انتشار العدوى إلى الكلى.مرض الكلى المتعدد الكيسات (PKD)وفقا للدكتور أناند، فإن الحديث يدور عن اضطراب وراثي يتميز بنمو العديد من الخراجات في الكلى، وفيما يمكن لمرض الكلى المتعدد الكيسات أن يؤثر على كل من الرجال والنساء، فقد تعاني النساء من مضاعفات تتعلق بالتغيرات الهرمونية أثناء الحمل، وتشمل الأعرض آلاما في البطن وارتفاع ضغط الدم ووجود دم في البول وعدوى متكررة في المسالك البولية، وقد يؤدي المرض حال إهماله إلى تلف الكلى.أمراض الكلى المزمنةتصاب النساء بشكل أكبر بمرض الكلى المزمن، وهو حالة تؤثر على قدرة الكلى على العمل بشكل صحيح مع مرور الوقت، تنتج لأسباب مختلفة بينها مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض المناعة الذاتية، وقد تكون النساء في الثلاثينات من العمر أكثر عرضة للخطر بسبب التغيرات الهرمونية ووجود بعض الظروف الصحية.ثلاثة عوامل خطريعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر عوامل الخطر شيوعًا للإصابة بأمراض الكلى لدى النساء فوق سن الثلاثين، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى وتوقفها عن العمل بشكل صحيح.ومرض السكري هو عامل خطر آخر لأمراض الكلى، حيث يمكن أن يلحق الضرر بالأوعية الدموية في الكلى ويؤدي إلى أمراض الكلى.وتعد السُمنة أحد الأسباب الرئيسية لإصابة النساء، إذ يؤدي الوزن الزائد إلى التسبب في ضغط كبير على الكلى ويمكن أن يتسبب في تلفها.
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الصحة, علوم, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن

لماذا تقع الكثير من النساء فريسة لمشاكل الكلى بعد الثلاثين؟

14:13 GMT 31.05.2023
© Youtub/maeنصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة
نصائح لتفادى آلام الظهر والرقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Youtub/mae
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كشف اختصاصي في التهاب المسالك البولية، عن أسباب تزايد إصابة النساء بعد سن الثلاثين بأمراض ومشاكل الكلى، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل مخاطر الإصابة.
وقال الدكتور أناند داراسكار، استشاري جراحة المسالك البولية، مستشفى مانيبال - بانر في دلهي: "يمكن للمرأة أن تصاب بحصوات الكلى، وهي عبارة عن رواسب صلبة صغيرة تتشكل في الكلى".
حصوات الكلى
وأوضح، في حديثه لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، أنه يمكن أن تسهم عوامل مثل التغيرات الهرمونية والعادات الغذائية والاستعداد الوراثي في تكوين حصوات الكلى، لافتا إلى أن الأعراض قد تشمل ألمًا شديدا في الظهر أو البطن، ودم في البول، وكثرة التبول.
وقال أناند إنه يمكن لشرب الكثير من الماء، والحفاظ على نظام غذائي صحي، وإدارة الحالات الأساسية مثل السمنة ومرض السكري أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.
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التهابات المسالك البولية (UTIs)
وأضاف أن عدوى المسالك البولية تعتبر أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال، ويمكن أن تؤثر على الكلى إذا تُركت دون علاج.
وأشار إلى أن عدوى المسالك البولية تحدث عندما تدخل البكتيريا في المسالك البولية، ما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، فيما تشمل الأعراض، الإحساس بالحرقان أثناء التبول، وكثرة التبول، والبول الغائم أو الدموي، وألم الحوض، بينما يكون العلاج الفوري بالمضادات الحيوية ضروريا لمنع انتشار العدوى إلى الكلى.
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مرض الكلى المتعدد الكيسات (PKD)
وفقا للدكتور أناند، فإن الحديث يدور عن اضطراب وراثي يتميز بنمو العديد من الخراجات في الكلى، وفيما يمكن لمرض الكلى المتعدد الكيسات أن يؤثر على كل من الرجال والنساء، فقد تعاني النساء من مضاعفات تتعلق بالتغيرات الهرمونية أثناء الحمل، وتشمل الأعرض آلاما في البطن وارتفاع ضغط الدم ووجود دم في البول وعدوى متكررة في المسالك البولية، وقد يؤدي المرض حال إهماله إلى تلف الكلى.
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أمراض الكلى المزمنة
تصاب النساء بشكل أكبر بمرض الكلى المزمن، وهو حالة تؤثر على قدرة الكلى على العمل بشكل صحيح مع مرور الوقت، تنتج لأسباب مختلفة بينها مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض المناعة الذاتية، وقد تكون النساء في الثلاثينات من العمر أكثر عرضة للخطر بسبب التغيرات الهرمونية ووجود بعض الظروف الصحية.
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ثلاثة عوامل خطر
يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر عوامل الخطر شيوعًا للإصابة بأمراض الكلى لدى النساء فوق سن الثلاثين، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى وتوقفها عن العمل بشكل صحيح.
ومرض السكري هو عامل خطر آخر لأمراض الكلى، حيث يمكن أن يلحق الضرر بالأوعية الدموية في الكلى ويؤدي إلى أمراض الكلى.
وتعد السُمنة أحد الأسباب الرئيسية لإصابة النساء، إذ يؤدي الوزن الزائد إلى التسبب في ضغط كبير على الكلى ويمكن أن يتسبب في تلفها.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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