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https://sputnikarabic.ae/20230531/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T06:43+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

06:43 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 06:44 GMT 31.05.2023)
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:45 GMT 31.05.2023
مصدر عسكري سوداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع
13:47 GMT 30.05.2023
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
البرهان: الجيش السوداني سيضطر لاستخدام "قوته المميتة" إذا لم تنصع قوات الدعم السريع
أمس, 13:41 GMT
13:28 GMT 30.05.2023
البرهان ساخرا من ادعاءات قوات الدعم السريع بأن حربهم هذه ضد "الكيزان" بالتساؤل: أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟
13:26 GMT 30.05.2023
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان: سنضطر لاستخدام قوتنا المميتة إذا لم تنصع قوات الدعم السريع وتستجيب لصوت العقل
12:05 GMT 30.05.2023
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
وزارة الخارجية الليبية تدين اقتحام سفارتها في الخرطوم ونهب محتوياتها
أمس, 11:16 GMT
11:40 GMT 29.05.2023
أفاد سكان بسماع دوي اشتباكات كثيفة في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة.
09:03 GMT 29.05.2023
الجيش السوداني ينفي صدور قرار من رئيس مجلس السيادة بإلغاء اتفاق جوبا للسلام
08:16 GMT 29.05.2023
لجنة معالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان: نلتزم بتيسير إجراءات دخول المساعدات الدولية
11:02 GMT 28.05.2023
صورة أرشيفية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان يوناميد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
السودان... حاكم إقليم دارفور يدعو المواطنين لحمل السلاح دفاعا عن الممتلكات
28 مايو, 10:25 GMT
10:46 GMT 28.05.2023
الجيش السوداني يعلن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، ويؤكد التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع في جدة.
08:43 GMT 28.05.2023
دعت السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم غد اإاثنين، مشيرتين في بيان مشترك إلى أن "الاتفاق ليس كاملا، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".
03:41 GMT 28.05.2023
تونس تدعو الأطراف السودانية إلى وقف التصعيد والعودة إلى مسار التسوية السياسية
02:25 GMT 28.05.2023
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت لوقف الإقتتال في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
وزير الصحة السوداني: الأزمة الصحية تضرب 3 ولايات والدعم السريع يعرقل عمل 30 مستشفى
28 مايو, 00:38 GMT
00:31 GMT 28.05.2023
وزير الصحة السوداني: 30 مستشفى في الخرطوم تعجز عن تقديم الخدمات
00:31 GMT 28.05.2023
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
الدعم السريع يعلن الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان
27 مايو, 21:55 GMT
20:22 GMT 27.05.2023
الدعم السريع: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وعلى استعداد كامل لبحث إمكانية تجديده
19:19 GMT 27.05.2023
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر غرب السودان رغم الهدنة
18:29 GMT 27.05.2023
"الدعم السريع" تتهم الجيش بتحويل مستشفى بالخرطوم لمنصة إطلاق قذائف عشوائية
11:56 GMT 27.05.2023
مصدر دبلوماسي سوداني: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخاص لن يعود مجددا إلى السودان بعد مطالبة البرهان باستبداله والبعثة الأممية ستعمل كالمعتاد حتى اختيار بديل بالتشاور معنا
11:43 GMT 27.05.2023
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: الوضع في السودان يحتاج إلى عملية سلام جادة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ويجب الإسراع ببدء عملية فاعلة للإغاثة الإنسانية للعالقين في مناطق الحرب والنازحين واللاجئين
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