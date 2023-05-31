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https://sputnikarabic.ae/20230531/ماكرون-على-الاتحاد-الأوروبي-أن-يوفر-لأوكرانيا-ضمانات-أمنية-ملموسة-1077617104.html
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي أن يوفر لأوكرانيا ضمانات أمنية ملموسة
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي أن يوفر لأوكرانيا ضمانات أمنية ملموسة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في منتدى غلوبسيك الأمني في براتيسلافا، إنه يتعين على الدول الغربية تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية ملموسة... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T14:31+0000
2023-05-31T14:31+0000
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وأضاف ماكرون: "نحن نسلح أوكرانيا على نطاق واسع، لكننا لا ندرجها في أي حوار استراتيجي. يجب أن نوفر لأوكرانيا ضمانات أمنية ملموسة وموثوقة".وقال فلاديمير زيلينسكي، في نوفمبر 2022، إن كييف لديها "خطة لتحقيق السلام" الخاصة بها، والتي تتكون من 10 نقاط. من بينها توفير الأمن النووي والغذائي والطاقة، وتبادل "المعتقلين" واستعادة السلامة الإقليمية لأوكرانيا.وأشار زيلينسكي مرة أخرى، إلى أن كييف تصر على تزويدها بضمانات أمنية دولية، ووضعت مسودة للوثيقة ذات الصلة. وأضاف أن كييف تريد إنشاء آلية دولية لتعويض البلاد عن الخسائر الناجمة عن الأعمال العسكرية على حساب الأصول الروسية.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، في الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230515/فرنسا-تعتزم-تقديم-عشرات-المركبات-المدرعة-والدبابات-الخفيفة-لأوكرانيا-1077036050.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم

ماكرون: على الاتحاد الأوروبي أن يوفر لأوكرانيا ضمانات أمنية ملموسة

14:31 GMT 31.05.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenkoفلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في منتدى غلوبسيك الأمني في براتيسلافا، إنه يتعين على الدول الغربية تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية ملموسة وموثوقة.
وأضاف ماكرون: "نحن نسلح أوكرانيا على نطاق واسع، لكننا لا ندرجها في أي حوار استراتيجي. يجب أن نوفر لأوكرانيا ضمانات أمنية ملموسة وموثوقة".
وقال فلاديمير زيلينسكي، في نوفمبر 2022، إن كييف لديها "خطة لتحقيق السلام" الخاصة بها، والتي تتكون من 10 نقاط. من بينها توفير الأمن النووي والغذائي والطاقة، وتبادل "المعتقلين" واستعادة السلامة الإقليمية لأوكرانيا.
وأشار زيلينسكي مرة أخرى، إلى أن كييف تصر على تزويدها بضمانات أمنية دولية، ووضعت مسودة للوثيقة ذات الصلة. وأضاف أن كييف تريد إنشاء آلية دولية لتعويض البلاد عن الخسائر الناجمة عن الأعمال العسكرية على حساب الأصول الروسية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
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وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، في الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.
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