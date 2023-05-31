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https://sputnikarabic.ae/20230531/ماكرون-على-الغرب-إعادة-النظر-بدعم-أوكرانيا-في-حال-فشل-الهجوم-المضاد-1077617599.html
ماكرون: على الغرب "إعادة النظر" في دعم أوكرانيا مع توقع صراع طويل
ماكرون: على الغرب "إعادة النظر" في دعم أوكرانيا مع توقع صراع طويل
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن "على الدول الغربية إعادة النظر في دعم أوكرانيا مع توقع نشوب "صراع طويل الأمد". 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T14:41+0000
2023-05-31T14:48+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال ماكرون متحدثًا في جلسة لمنتدى "غلوبسيك" (الأمن العالمي) الأمني ​​في براتيسلافا: "من الضروري التحضير لحقيقة أن هذا الصراع سيستمر، يجب أن نهيئ الرأي العام في بلداننا لهذا الأمر وأن نكون قادرين على دعم أوكرانيا في ظروف الصراع الطويل الأمد ذي الحدة المتوسطة والعالية".وأضاف ماكرون: "من الضروري مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل من أجل هجوم مضاد فعال، يجب علينا زيادة هذا الدعم".وأشار إلى أن هجومًا مضادًا ناجحًا من قبل كييف "يمكن أن يفتح فرصة للانتقال إلى حوار حول السلام في أوكرانيا، وتحتاج أوروبا أيضًا إلى إعداد هذا السلام والضمانات الموثوقة لكييف".
https://sputnikarabic.ae/20230529/إعلام-زيلينسكي-لا-يجرؤ-على-شن-هجوم-مضاد-1077536821.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

ماكرون: على الغرب "إعادة النظر" في دعم أوكرانيا مع توقع صراع طويل

14:41 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 14:48 GMT 31.05.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن "على الدول الغربية إعادة النظر في دعم أوكرانيا مع توقع نشوب "صراع طويل الأمد".
وقال ماكرون متحدثًا في جلسة لمنتدى "غلوبسيك" (الأمن العالمي) الأمني ​​في براتيسلافا: "من الضروري التحضير لحقيقة أن هذا الصراع سيستمر، يجب أن نهيئ الرأي العام في بلداننا لهذا الأمر وأن نكون قادرين على دعم أوكرانيا في ظروف الصراع الطويل الأمد ذي الحدة المتوسطة والعالية".

للقيام بذلك، نحن نحتاج وشركاؤنا إلى مراجعة وإعادة تحليل شكل دعمنا وما هو مطلوب لتحقيق النتيجة المرجوة.

الجزء الغربي من أرتيموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
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إعلام: زيلينسكي لا يجرؤ على شن هجوم مضاد
29 مايو, 08:02 GMT
إذا فشلت أوكرانيا في الهجوم المضاد، فسيقوم الغرب بتقييم معايير دعم كييف.
وأضاف ماكرون: "من الضروري مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل من أجل هجوم مضاد فعال، يجب علينا زيادة هذا الدعم".
وأشار إلى أن هجومًا مضادًا ناجحًا من قبل كييف "يمكن أن يفتح فرصة للانتقال إلى حوار حول السلام في أوكرانيا، وتحتاج أوروبا أيضًا إلى إعداد هذا السلام والضمانات الموثوقة لكييف".
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