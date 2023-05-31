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https://sputnikarabic.ae/20230531/ماكرون-يدعو-لعدم-الاعتماد-على-أمريكا-في-شؤون-الأمن-الأوروبي-1077619268.html
ماكرون يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا في شؤون الأمن الأوروبي
ماكرون يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا في شؤون الأمن الأوروبي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بأن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد على الدعم الأمريكي من الناتو وعليها أن تبني سيادتها العسكرية". 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T16:03+0000
2023-05-31T16:03+0000
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ماكرون متحدثًا في جلسة لمنتدى "غلوبسيك" (الأمن العالمي) الأمني، ​​في براتيسلافا: "اليوم يجب أن نكون سعداء لأن الإدارة الأمريكية تدعمنا وقد بذلت الكثير من الجهد (لدعم أوكرانيا) مثل الأوروبيين، ما يزيد من مصداقيتنا الإجمالية".واعتبر ماكرون، اليوم الأربعاء، أن "على الدول الغربية إعادة النظر في دعم أوكرانيا" مع توقع نشوب "صراع طويل الأمد".وقال ماكرون إنه "من الضروري التحضير لحقيقة أن هذا الصراع سيستمر، يجب أن نهيئ الرأي العام في بلداننا لهذا الأمر، وأن نكون قادرين على دعم أوكرانيا في ظروف الصراع الطويل الأمد ذي الحدة المتوسطة والعالية".وأردف: "للقيام بذلك، نحن نحتاج وشركاؤنا إلى مراجعة وإعادة تحليل شكل دعمنا، وما هو مطلوب لتحقيق النتيجة المرجوة".
https://sputnikarabic.ae/20230531/ماكرون-على-الاتحاد-الأوروبي-أن-يوفر-لأوكرانيا-ضمانات-أمنية-ملموسة-1077617104.html
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أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

ماكرون يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا في شؤون الأمن الأوروبي

16:03 GMT 31.05.2023
© LUDOVIC MARINماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© LUDOVIC MARIN
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بأن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد على الدعم الأمريكي من الناتو وعليها أن تبني سيادتها العسكرية".
ماكرون متحدثًا في جلسة لمنتدى "غلوبسيك" (الأمن العالمي) الأمني، ​​في براتيسلافا: "اليوم يجب أن نكون سعداء لأن الإدارة الأمريكية تدعمنا وقد بذلت الكثير من الجهد (لدعم أوكرانيا) مثل الأوروبيين، ما يزيد من مصداقيتنا الإجمالية".

ولكن هل ستكون هذه الإدارة دائمًا على هذا النحو؟ لا يمكننا قول هذا، لا يمكننا ترك مسائل أمننا الجماعي لاختيار الناخبين الأمريكيين في السنوات المقبلة.

فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي أن يوفر لأوكرانيا ضمانات أمنية ملموسة
14:31 GMT
واعتبر ماكرون، اليوم الأربعاء، أن "على الدول الغربية إعادة النظر في دعم أوكرانيا" مع توقع نشوب "صراع طويل الأمد".
وقال ماكرون إنه "من الضروري التحضير لحقيقة أن هذا الصراع سيستمر، يجب أن نهيئ الرأي العام في بلداننا لهذا الأمر، وأن نكون قادرين على دعم أوكرانيا في ظروف الصراع الطويل الأمد ذي الحدة المتوسطة والعالية".
وأردف: "للقيام بذلك، نحن نحتاج وشركاؤنا إلى مراجعة وإعادة تحليل شكل دعمنا، وما هو مطلوب لتحقيق النتيجة المرجوة".
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