https://sputnikarabic.ae/20230531/ماكرون-يدعو-لعدم-الاعتماد-على-أمريكا-في-شؤون-الأمن-الأوروبي-1077619268.html

ماكرون يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا في شؤون الأمن الأوروبي

ماكرون يدعو لعدم الاعتماد على أمريكا في شؤون الأمن الأوروبي

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بأن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد على الدعم الأمريكي من الناتو وعليها أن تبني سيادتها العسكرية". 31.05.2023, سبوتنيك عربي

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ماكرون متحدثًا في جلسة لمنتدى "غلوبسيك" (الأمن العالمي) الأمني، ​​في براتيسلافا: "اليوم يجب أن نكون سعداء لأن الإدارة الأمريكية تدعمنا وقد بذلت الكثير من الجهد (لدعم أوكرانيا) مثل الأوروبيين، ما يزيد من مصداقيتنا الإجمالية".واعتبر ماكرون، اليوم الأربعاء، أن "على الدول الغربية إعادة النظر في دعم أوكرانيا" مع توقع نشوب "صراع طويل الأمد".وقال ماكرون إنه "من الضروري التحضير لحقيقة أن هذا الصراع سيستمر، يجب أن نهيئ الرأي العام في بلداننا لهذا الأمر، وأن نكون قادرين على دعم أوكرانيا في ظروف الصراع الطويل الأمد ذي الحدة المتوسطة والعالية".وأردف: "للقيام بذلك، نحن نحتاج وشركاؤنا إلى مراجعة وإعادة تحليل شكل دعمنا، وما هو مطلوب لتحقيق النتيجة المرجوة".

https://sputnikarabic.ae/20230531/ماكرون-على-الاتحاد-الأوروبي-أن-يوفر-لأوكرانيا-ضمانات-أمنية-ملموسة-1077617104.html

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