https://sputnikarabic.ae/20230531/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-السوداني-يعلق-مشاركته-في-مفاوضات-جدة-مع-قوات-الدعم-السريع---عاجل-1077605191.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع
أفاد مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، بأن وفد الجيش السوداني علّق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع في جدة السعودية. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T07:54+0000
2023-05-31T07:54+0000
2023-05-31T08:11+0000
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ومددت القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني) وقوات الدعم السريع، مساء يوم الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى. في الوقت نفسه، يواصل كلا الجانبين تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفد القوات المسلحة السودانية علق المفاوضات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية في جدة".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230530/الاتحاد-الأفريقي-يؤكد-أن-أزمة-السودان-لا-يمكن-حلها-عسكريا-1077596586.html
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حصري, أخبار السودان اليوم, العالم, الخرطوم
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم, الخرطوم
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع
07:54 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 08:11 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، بأن وفد الجيش السوداني علّق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع في جدة السعودية.
ومددت القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني) وقوات الدعم السريع، مساء يوم الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى. في الوقت نفسه، يواصل كلا الجانبين تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفد القوات المسلحة السودانية علق المفاوضات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية في جدة".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.