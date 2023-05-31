https://sputnikarabic.ae/20230531/مقاتلة-صينية-تقوم-بمناورة-خطيرة-بالقرب-من-طائرة-استطلاع-أمريكية-فيديو-1077607537.html
مقاتلة صينية تقوم "بمناورة خطيرة" بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية... فيديو
مقاتلة صينية تقوم "بمناورة خطيرة" بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية... فيديو
اعترضت المقاتلة الصينية "جي-16"، طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية "إر سي-135" فوق بحر الصين الجنوبي. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T09:53+0000
2023-05-31T09:53+0000
2023-05-31T09:53+0000
رصد عسكري
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تم اعتراض طائرة الاستطلاع الأمريكية في 26 مايو/أيار. وفي 30 مايو، اتهم الجانب الأمريكي الصين بـ"مناورة عدوانية".وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه بسبب تصرفات الطيار الصيني، فإن الطائرة الأمريكية "اضطرت إلى عبور مطب هوائي".ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يوثق اعتراض المقاتلة الصينية لطائرة الاستطلاع الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.في الفيديو، يمكن أن ترى كيف تقترب طائرة جيش التحرير الشعبي الصيني من طائرة الاستطلاع الأمريكية من اليمين وتحلق بجانبها، ثم تحلق أمام مقدمة "إر سي-135" على مسافة عدة عشرات من الأمتار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلة صينية تقوم "بمناورة خطيرة" بالقرب من طائرة استطلاع أمريكية... فيديو
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اعترضت المقاتلة الصينية "جي-16"، طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية "إر سي-135" فوق بحر الصين الجنوبي.
تم اعتراض طائرة الاستطلاع الأمريكية في 26 مايو/أيار. وفي 30 مايو، اتهم الجانب الأمريكي الصين بـ"مناورة عدوانية".
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه بسبب تصرفات الطيار الصيني، فإن الطائرة الأمريكية "اضطرت إلى عبور مطب هوائي".
ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يوثق اعتراض المقاتلة الصينية لطائرة الاستطلاع الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.
في الفيديو، يمكن أن ترى كيف تقترب طائرة جيش التحرير الشعبي الصيني من طائرة الاستطلاع الأمريكية من اليمين وتحلق بجانبها، ثم تحلق أمام مقدمة "إر سي-135" على مسافة عدة عشرات من الأمتار.