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https://sputnikarabic.ae/20230531/مناورات-الناتو-الواسعة-النطاق-سيبر-غارديان-23--في-رومانيا-1077615816.html
مناورات "الناتو" الواسعة النطاق "سيبر غارديان 23" في رومانيا
مناورات "الناتو" الواسعة النطاق "سيبر غارديان 23" في رومانيا
أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الرومانية عن تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق ومتعددة الجنسيات تحت مسمى "سيبر غارديان 23" بمشاركة 10 آلاف جندي من 13 دولة،... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
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وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية، فإن "نحو 10 آلاف جندي، منهم أكثر من 5000 جندي روماني، وأكثر من 1700 عنصر فني من رومانيا و13 دولة حليفة أخرى سيشاركون في التدريبات الممتدة من 29 مايو وحتى 9 يونيو/ تموز".اقرأ أيضا - بعد الإعلان عن مناورات ضخمة… قدرات رومانيا العسكرية وعلاقتها بـ "الناتو"
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انفوجرافيك, رصد عسكري, الناتو, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, الناتو, инфографика

مناورات "الناتو" الواسعة النطاق "سيبر غارديان 23" في رومانيا

13:25 GMT 31.05.2023
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الرومانية عن تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق ومتعددة الجنسيات تحت مسمى "سيبر غارديان 23" بمشاركة 10 آلاف جندي من 13 دولة، بالإضافة إلى 1.7 ألف وحدة من الآليات، يوم 29 مايو/ أيار.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية، فإن "نحو 10 آلاف جندي، منهم أكثر من 5000 جندي روماني، وأكثر من 1700 عنصر فني من رومانيا و13 دولة حليفة أخرى سيشاركون في التدريبات الممتدة من 29 مايو وحتى 9 يونيو/ تموز".
اقرأ أيضا - بعد الإعلان عن مناورات ضخمة… قدرات رومانيا العسكرية وعلاقتها بـ "الناتو"
مناورات الناتو الواسعة النطاق سيبر غارديان 23 في رومانيا - سبوتنيك عربي
مناورات الناتو الواسعة النطاق سيبر غارديان 23 في رومانيا - سبوتنيك عربي
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