https://sputnikarabic.ae/20230531/ميدفيديف-أي-مسؤول-بريطاني-يمكن-اعتباره-هدفا-مشروعا-لأن-بريطانيا-في-حالة-حرب-ضد-روسيا---عاجل-1077601826.html
ميدفيديف: أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا لأن بريطانيا في حالة حرب ضد روسيا
ميدفيديف: أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا لأن بريطانيا في حالة حرب ضد روسيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بأن لندن تخوض بالفعل حربًا غير معلنة ضد موسكو، ما يعني أن أي شخصية بريطانية يمكن اعتبارها هدفًا عسكريًا... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T06:09+0000
2023-05-31T06:09+0000
2023-05-31T06:14+0000
روسيا
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كتب ميدفيديف على تويتر، اليوم: "تعمل بريطانيا العظمى كحليف لأوكرانيا، وتزودها بالمساعدة العسكرية على شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تشن حربًا غير معلنة ضد روسيا. وفي هذه الحالة، فإن أي من مسؤوليها (عسكريًا أو مدنيًا) المساهمين في الحرب) يمكن اعتباره هدفا عسكريا مشروعا ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا لأن بريطانيا في حالة حرب ضد روسيا
06:09 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 06:14 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف بأن لندن تخوض بالفعل حربًا غير معلنة ضد موسكو، ما يعني أن أي شخصية بريطانية يمكن اعتبارها هدفًا عسكريًا مشروعًا.
كتب ميدفيديف على تويتر، اليوم: "تعمل بريطانيا العظمى كحليف لأوكرانيا، وتزودها بالمساعدة العسكرية على شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تشن حربًا غير معلنة ضد روسيا. وفي هذه الحالة، فإن أي من مسؤوليها (عسكريًا أو مدنيًا) المساهمين في الحرب) يمكن اعتباره هدفا عسكريا مشروعا ".