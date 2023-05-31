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https://sputnikarabic.ae/20230531/نحو-عشر-طائرات-مسيرة-تهاجم-مقاطعة-بريانسك-الروسية-في-يوم-واحد-1077603585.html
نحو 10 طائرات مسيرة تهاجم مقاطعة بريانسك الروسية في يوم واحد
نحو 10 طائرات مسيرة تهاجم مقاطعة بريانسك الروسية في يوم واحد
حاولت نحو 10 طائرات مسيرة مهاجمة منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك خلال اليوم الماضي، وتم تجنب العواقب، حسبما ذكر مصدر في خدمات الطوارئ. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T07:54+0000
2023-05-31T07:54+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الأولية، تم تسجيل 10 حوادث بطائرات مسيرة في مقطعة بريانسك خلال يوم واحد".وذكر أن بعض الطائرات المسيرة سقطت بالقرب من قرية كورشانوفيتشي في منطقة كليموفسكي، "وأسقطت بعض الطائرات المسيرة، وبعضها تعطل بسبب الحرب الإلكترونية".وأكد المصدر أن "كل الحوادث بلا عواقب".
https://sputnikarabic.ae/20230531/السلطات-الروسية-تعلن-سقوط-مسيرة-على-أراضي-مصفاة-نفطية-في-إقليم-كراسنودار-1077602389.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

نحو 10 طائرات مسيرة تهاجم مقاطعة بريانسك الروسية في يوم واحد

07:54 GMT 31.05.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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حاولت نحو 10 طائرات مسيرة مهاجمة منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك خلال اليوم الماضي، وتم تجنب العواقب، حسبما ذكر مصدر في خدمات الطوارئ.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الأولية، تم تسجيل 10 حوادث بطائرات مسيرة في مقطعة بريانسك خلال يوم واحد".
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وذكر أن بعض الطائرات المسيرة سقطت بالقرب من قرية كورشانوفيتشي في منطقة كليموفسكي، "وأسقطت بعض الطائرات المسيرة، وبعضها تعطل بسبب الحرب الإلكترونية".
وأكد المصدر أن "كل الحوادث بلا عواقب".
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