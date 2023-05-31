https://sputnikarabic.ae/20230531/هل-ينذر-تعليق-مشاركة-الجيش-السوداني-في-مفاوضات-جدة-بعودة-الصراع-المسلح--1077616535.html

هل ينذر تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة بعودة الصراع المسلح

هل ينذر تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة بعودة الصراع المسلح

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T14:02+0000

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راديو

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هل تنذر تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة بعودة الصراع المسلح هل تنذر تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة بعودة الصراع المسلح

الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع. ويقول الخبير في الشأن السوداني، أحمد جمعة:الصين تدعو لمحادثات سلام بين موسكو وكييف. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الصيني، غسان يوسف:نيبينزيا: الولايات المتحدة تعمل على إنشاء "جيش سوريا الحرة" بمشاركة عناصر "داعش". ويقول الخبير العسكري، عمر رحمون:المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقر بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان. ويقول الخبير في الشأن العراقي، كامل الكناني:روسيا والجزائر تبحثان آلية تحويل الأموال بين البنوك. وعنه قال الخبير الاقتصادي د. عبد القادر سليماني:الأمم المتحدة تعلق مساعدات اللاجئين السوريين في لبنان. وقال عن هذا الموضوع عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم:"إن رفض الحكومة اللبنانية مطالب دفع قيمة المساعدات المقدمة للنازحين السوريين بالدولار الأمريكي".التفاصيل في الملف الصوتي....

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