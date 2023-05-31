https://sputnikarabic.ae/20230531/هل-ينذر-تعليق-مشاركة-الجيش-السوداني-في-مفاوضات-جدة-بعودة-الصراع-المسلح--1077616535.html
هل ينذر تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة بعودة الصراع المسلح
هل ينذر تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة بعودة الصراع المسلح
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T14:02+0000
2023-05-31T14:02+0000
2023-05-31T14:02+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1f/1077616352_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_2e88855060a5ca99ab6099f044a728ea.png
هل تنذر تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة بعودة الصراع المسلح
هل تنذر تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة بعودة الصراع المسلح
الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع. ويقول الخبير في الشأن السوداني، أحمد جمعة:الصين تدعو لمحادثات سلام بين موسكو وكييف. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الصيني، غسان يوسف:نيبينزيا: الولايات المتحدة تعمل على إنشاء "جيش سوريا الحرة" بمشاركة عناصر "داعش". ويقول الخبير العسكري، عمر رحمون:المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقر بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان. ويقول الخبير في الشأن العراقي، كامل الكناني:روسيا والجزائر تبحثان آلية تحويل الأموال بين البنوك. وعنه قال الخبير الاقتصادي د. عبد القادر سليماني:الأمم المتحدة تعلق مساعدات اللاجئين السوريين في لبنان. وقال عن هذا الموضوع عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم:"إن رفض الحكومة اللبنانية مطالب دفع قيمة المساعدات المقدمة للنازحين السوريين بالدولار الأمريكي".التفاصيل في الملف الصوتي....
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1f/1077616352_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e1ee20a4667d358ad69225d50955d5d5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
هل ينذر تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة بعودة الصراع المسلح
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع. ويقول الخبير في الشأن السوداني، أحمد جمعة:
"إن قوات الدعم السريع هي التي لم تلتزم بأي بند من بنود الهدنة، وواصلت الهجوم".
الصين تدعو لمحادثات سلام بين موسكو وكييف. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الصيني، غسان يوسف:
"من مصلحة الصين الاستقرار في تلك المنطقة لأن مشروعها الحزام والطريق يسهم بوصول منتجاتها إلى العواصم الأوروبية وإلى دول أخرى من العالم ويحقق النمو الاقتصادي لها".
نيبينزيا: الولايات المتحدة تعمل على إنشاء "جيش سوريا الحرة" بمشاركة عناصر "داعش". ويقول الخبير العسكري، عمر رحمون:
"في الحقيقة لقد أصبح هذا الفصيل جاهزا، ومنذ خمس سنوات وأمريكا تقوم بتدريبه وتسليحه، والقوات الأمريكية الموجودة في التنف وشرق الفرات هي قواعد لدعم هؤلاء".
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقر بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان. ويقول الخبير في الشأن العراقي، كامل الكناني:
"إن حكومة الإقليم في كردستان تتجاوز الكثير من السياقات القانونية والدستورية المعمول بها في العراق".
روسيا والجزائر تبحثان آلية تحويل الأموال بين البنوك. وعنه قال الخبير الاقتصادي د. عبد القادر سليماني:
"هذه خطوة مهمة للخروج من هيمنة الغرب الذي لايريد لهذا التكامل الاقتصادي بين موسكو والجزائر أن ينجح لأن الجزائر لاعب كبير في البحر المتوسط وعضو دائم في مجموعة عدم الانحياز".
الأمم المتحدة تعلق مساعدات اللاجئين السوريين في لبنان. وقال عن هذا الموضوع عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم:
"إن رفض الحكومة اللبنانية مطالب دفع قيمة المساعدات المقدمة للنازحين السوريين بالدولار الأمريكي".
التفاصيل في الملف الصوتي....