https://sputnikarabic.ae/20230601/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-السودان-1077651847.html
أمريكا تفرض عقوبات على السودان
أمريكا تفرض عقوبات على السودان
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على السودان، بعد فشل طرفي القتال في... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T15:05+0000
2023-06-01T15:05+0000
2023-06-01T15:06+0000
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وقال سوليفان، في بيان: "اليوم نفرض عقوبات اقتصادية وقيودًا على التأشيرات ضد الجهات الفاعلة، التي تكرس العنف في السودان".وأضاف أن "هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان".وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن واشنطن مستمرة في دعم الشعب السوداني ومطالبه "المشروعة" في التحول الديمقراطي.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد حذر في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد انهيار الهدنة التي رعتها الولايات المتحدة.ورأى بلينكن أن طرفي الصراع "انتهكا التزامات وقف إطلاق النار". ووصف الوضع في السودان بأنه "هش جدًا".وكان الجيش السوداني قد أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.كما أكد مصدر في الجيش السوداني لوكالة "سبوتنيك"، أن عدم التزام قوات الدعم السريع ببعض بنود الهدنة السابقة، المتعلقة بخروج قواتها من منازل المواطنين والمستشفيات، يعتبر أبرز الأسباب لتعليق الجيش المشاركة في مفاوضات جدة.من جهته، أكد مصدر في قوات الدعم السريع، أن إشارة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى استخدام "القوة المميتة" تأتي في إطار تعليق التفاوض.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230601/بلينكن-واشنطن-تدرس-اتخاذ-إجراءات-ضد-قادة-طرفي-الصراع-في-السودان-1077649837.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, الأخبار, العالم, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, الأخبار, العالم, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أمريكا تفرض عقوبات على السودان
15:05 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 15:06 GMT 01.06.2023) تابعنا عبر
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على السودان، بعد فشل طرفي القتال في الالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال
سوليفان، في بيان: "اليوم نفرض عقوبات اقتصادية وقيودًا على التأشيرات ضد الجهات الفاعلة، التي تكرس العنف في السودان".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان".
وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن واشنطن مستمرة في دعم الشعب السوداني ومطالبه "المشروعة" في التحول الديمقراطي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد حذر في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد انهيار الهدنة التي رعتها الولايات المتحدة.
ورأى بلينكن أن طرفي الصراع "انتهكا التزامات وقف إطلاق النار". ووصف الوضع في السودان بأنه "هش جدًا".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.
كما أكد مصدر في الجيش السوداني لوكالة "سبوتنيك
"، أن عدم التزام قوات الدعم السريع ببعض بنود الهدنة السابقة، المتعلقة بخروج قواتها من منازل المواطنين والمستشفيات، يعتبر أبرز الأسباب لتعليق الجيش المشاركة في مفاوضات جدة.
من جهته، أكد مصدر في قوات الدعم السريع، أن إشارة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى استخدام "القوة المميتة" تأتي في إطار تعليق التفاوض.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.